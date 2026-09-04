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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe’ye firari olduğu dönemde yardım ettikleri belirlenen 10 şüpheli yakalandı.

2 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, Burkay Karatepe’den ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı. Yapılan incelemeler ve yürütülen çalışmalar sonucunda bazı kişilerin FETÖ ile irtibatlı oldukları ve Karatepe’ye arandığı dönemde maddi destek sağladıkları tespit edildi.

Elde edilen bulguların ardından İstanbul’daki 5 ve Eskişehir’deki 5 şüpheli hakkında operasyon kararı verildi. Sabah saatlerinde iki ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan 10 kişinin Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek Muğla’ya getirileceği ve işlemlerinin burada sürdürüleceği öğrenildi.