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Kaynak: Haber Merkezi

Fon krizinin siyasi ayağında gözler Ankara’ya çevrildi. Ekonomim’in edindiği bilgilere göre, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar lirayı iade etti.

Söz konusu tutarın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen banka hesabına aktarıldığı belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL ERDOĞAN’A SORMUŞTU

Kaya çiftinin adı, Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirildiği öne sürülen işlemlerin kamuoyuna yansımasının ardından fon tartışmalarının merkezine yerleşmişti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, Kaya ve eşine ilişkin iddiaları gündeme taşımış ve “Bu milletin parasını geri alacak mısın” sorusunu yöneltmişti.

Özel’in açıklamalarında milyarlarca liralık kazanç iddiaları gündeme getirilirken, söz konusu rakamların resmi makamlar tarafından kesinleşmiş işlem dökümü olarak kamuoyuna açıklanmadığı biliniyor.





ERDOĞAN: MİLLETİN HAKKINA EL UZATAN KARŞISINDA DEVLETİ BULUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan da fon krizine ilişkin yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek sert mesajlar vermişti.

Erdoğan, “Her kim milletin hakkına, malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur” ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti cephesinden yapılan açıklamalarda da usulsüzlük yaptığı belirlenen kişiler hakkında hukuki sürecin işletileceği vurgulanmıştı.





2,2 MİLYAR HAZİNE’NİN BİLDİRDİĞİ HESABA AKTARILDI

Ekonomim’in haberine göre, tartışmaların ardından Kaya çifti yaklaşık 2,2 milyar lirayı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen hesaba aktardı.

Böylece Özgür Özel’in Erdoğan’a yönelttiği “Bu milletin parasını geri alacak mısın?” sorusunun ardından dikkat çeken bir para transferi gerçekleşmiş oldu.

Ancak şu ana kadar 2,2 milyar liralık aktarımın Erdoğan’ın doğrudan talimatıyla yapıldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.





İADENİN HUKUKİ NİTELİĞİ BELİRSİZ

Öte yandan söz konusu ödemenin hangi hukuki çerçevede yapıldığı da henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Aktarımın gönüllü iade mi, soruşturma kapsamında bir tedbir mi yoksa başka bir hukuki işlem mi olduğu konusunda resmi makamlardan ayrıntılı açıklama gelmiş değil.

Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerinden elde ettiği öne sürülen tutarlara ilişkin rakamlar da henüz soruşturma makamları tarafından kesinleşmiş veriler olarak paylaşılmadı.

Fon dosyasında şimdi gözler, 2,2 milyarlık iadenin soruşturmanın seyrini nasıl etkileyeceğine çevrildi.