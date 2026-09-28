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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temaslarından bölgesel gelişmelere kadar birçok başlığa değinen Erdoğan, gündemdeki fon konusuna ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi.

Erdoğan, 17 Eylül'den bu yana gündemde olan fon konusunun Kabine'de ayrıntılı olarak ele alındığını belirterek, Adalet Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı'nın kapsamlı sunum yaptığını söyledi.

“KİMSE BİZİ BAŞKALARIYLA KARIŞTIRMASIN”

Piyasa manipülasyonu, borsa işlemleri ve yolsuzluk üzerinden mesaj veren Erdoğan, vatandaşların hakkına yönelik girişimlere karşı mücadele edeceklerini belirtti.

Erdoğan şunları söyledi:

“İster piyasa manipülasyonu ile ister borsa oyunları ile ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun her kim milletin hakkına, malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın.”

Erdoğan, “Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz ne hak yeriz ne de vatandaşımızın hakkının yenilmesine göz yummayız. Başkaları gibi hak yiyenleri savunmayız. Aramızdaki fark budur.”

“86 MİLYONUN EKONOMİK GÜVENLİĞİ SÖZ KONUSUYSA TEREDDÜT ETMEYİZ”

Konunun vatandaşların ekonomik güvenliği ve refahıyla doğrudan ilgili olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz” ifadelerini kullandı.

Muhalefete de tepki gösteren Erdoğan, siyasi kazanım uğruna ekonomiye zarar verilmemesi ve yatırımcıların tedirgin edilmemesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan ayrıca yabancı basın kuruluşlarına Türkiye'yi şikayet eden yazılar yazılmasını eleştirerek, “Türk milletini tüm dünyada layıkıyla temsil etmekten başka gayemiz yoktur, olmayacaktır” dedi.

KAPATILAN FONLARIN TASFİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Sermaye piyasalarının hassas yapısı nedeniyle dikkatli hareket ettiklerini söyleyen Erdoğan, kapatılan fonların tasfiyesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

“Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreci ile çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Haksız kazanç elde edenler için gerekli soruşturmalar yapılıyor.”

Erdoğan, benzer olayların yeniden yaşanmaması için de çalışma yürütüldüğünü belirtti.

“GEREKLİ HER TÜRLÜ ADIM ATILACAK”

Sermaye piyasalarının işleyişini daha işlevli hale getirmek amacıyla yeni hukuki ve idari düzenlemelerin hayata geçirileceğini açıklayan Erdoğan, devletin ilgili kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Erdoğan, ekonomi yönetimiyle yeniden bir araya geleceğini belirterek:

“Devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir. Yarın ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğim. Gereken her türlü adım atılacak.”

ifadelerini kullandı.

BM TEMASLARINI DA DEĞERLENDİRDİ

Erdoğan, konuşmasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temaslarına da değindi. BM Genel Kurulu'na 16'ncı kez hitap ettiğini belirten Erdoğan, daha adil ve temsil gücü yüksek yeni bir uluslararası düzen konusunda Türkiye'nin görüşlerini paylaştıklarını söyledi.

İsrail'in eylemlerinin gündemlerinin üst sıralarında bulunduğunu ifade eden Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM kürsüsünde yer alamamasına tepki gösterdi.

New York'taki Türkevi'nin diplomatik temasların önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Erdoğan, ziyaret kapsamında 17 devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle Körfez İşbirliği Teşkilatı-ABD toplantısına katılarak Türkiye'nin görüşlerini aktardıklarını ifade etti.