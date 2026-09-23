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Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, ABD Başkanı Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için yer aldığı New York'ta, ABD Başkanı Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete katılım gösterdi.

Erdoğan Dijital Medya isimli X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu'na katılan devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete katıldı" ifadeleri kullanıldı.