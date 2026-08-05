Kaynak: Haber Merkezi

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te düzenlenen suikast girişimine katılan 37 kişilik FETÖ timinin firari üyesi eski Özel Kuvvetler mensubu Kurmay Yüzbaşı Burkay Karatepe, 10 yıl sonra yakalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 15 Temmuz darbe girişiminde Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe ve kendisine yardım eden kişiler hakkındaki şikayet dilekçesini Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Dilekçede, Karatepe ile firari olduğu dönemde kendisine yardım eden kişiler hakkında "Cumhurbaşkanına suikast", "Anayasayı ihlal", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "terör örgütüne üye olmak" ve "suçluyu kayırma" suçlarından soruşturma yapılarak kamu davası açılması istendi.

Şikayet dilekçesinde, FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin bir parçası olarak, suç tarihinde Marmaris'te bulunan Erdoğan'a yönelik olarak Karatepe'nin de içinde bulunduğu bir grup tarafından askeri operasyon yapıldığı hatırlatıldı.

Karatepe'nin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda Erdoğan'ın varlığını ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Şüphelinin bu şekilde sadece cumhurbaşkanına suikast ve anayasayı ihlal suçunu değil, aynı zamanda iştirak ettiği eylemler nedeniyle ülkenin genelinde bir kaos ve karışıklık çıkarmak suretiyle devletin bağımsızlığını zayıflatmayı ve devletin birliğini bozmayı hedeflediği de açıktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımız, hem şahsına yönelen eylemleri nedeniyle hem de Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin birliğine yönelen eylemleri nedeniyle şüpheliden şikayetçi olduğu gibi eylem tarihinden bugüne kadar geçen 10 yıllık süre zarfında şüphelinin yakalanmasına mani olmak için yer temin eden ve yardım eden kişilerden de şikayetçidir."

NE OLMUŞTU?

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi, İzmir Çiğli Ana Jet Üssü'nde toplanan ve aralarında Özel Kuvvetler ile Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinin de bulunduğu 37 kişilik suikast timi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "ölü ya da diri" ele geçirmek üzere helikopterlerle Marmaris'te konakladığı otele baskın düzenlemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin, suikast timinin otele ulaşmasından yaklaşık 20-30 dakika önce bölgeden ayrılmasıyla hain plan boşa çıkmıştı. Ancak otel ve çevresini abluka altına alan darbeci askerlerle güvenlik güçleri arasında çıkan şiddetli çatışmalarda, Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi Mehmet Çetin ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli Nedip Cengiz Eker şehit düşmüş, 9 polis memuru ise yaralanmıştı. Darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayınca silahlarını gömerek ormanlık alana kaçan suikast timi üyeleri, bölgede 17 gün süren dev arama operasyonlarının ardından menfezlerde ve saklandıkları arazilerde tek tek yakalanmıştı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan suikast timi liderleri Gökhan Şahin Sönmezateş, Şükrü Seymen ve "Paşa" lakaplı Zekeriya Kuzu da dahil olmak üzere 31 sanık, "Cumhurbaşkanına suikast teşebbüsü" ve "Anayasayı ihlal" suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Suikast timini taşıyan helikopterin pilotluğunu yapan eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise olay gecesi sivil kıyafetlerle kaçarak timin tek firari üyesi olarak kalmıştı.