Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklamasına göre, iki lider Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel gelişmeleri detaylı şekilde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’da yaşanan terör saldırılarını kınadığını, Türkiye’nin terörle mücadelede Pakistan’ın yanında olmayı sürdüreceğini, Pakistan ile Afganistan arasında Türkiye’nin de katkılarıyla sağlanan ateşkesin yeniden tesis edilmesi için destek vereceğini belirtti.

Erdoğan, İran’a yönelik saldırılarla tetiklenen çatışmalı sürecin bölge için risk oluşturduğunu, diplomasinin acilen devreye girmesinin büyük fayda sağlayacağını ve Türkiye’nin bu yöndeki çabalara elinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduğunu ifade etti.