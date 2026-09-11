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Gazeteci Sedat Bozkurt, görüşme talebinin ilk olarak NATO sürecinde gündeme geldiğini belirterek, Mansur Yavaş’ın Erdoğan’ı havaalanında karşıladığı sırada talebini doğrudan iletmiş olabileceğini söyledi.

Bozkurt, yaşanan süreci şöyle anlattı:

“Mansur Yavaş, NATO döneminde havaalanında karşılarken talebini dile getirmiş. Bu talep Erdoğan'a yeniden hatırlatmış da olabilir. Cumhurbaşkanlığı Sekreteryası’na geçince, saat 17.00’de ‘Buyursun gelsin’ diye dönüş gelmiş.”

GÖRÜŞMENİN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan-Yavaş görüşmesinin 9 Eylül’de, CHP’nin kuruluş yıl dönümünde gerçekleşmesi siyaset kulislerinde ana tartışma konusu oldu.

Bozkurt, görüşmenin zamanlamasına ilişkin değerlendirmesinde, Yavaş’ın farklı bir tarih talep edebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Örneğin ayın dokuzunda Mansur Yavaş’ın yerinde ben olsaydım, ‘Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş yıl dönümü, ben o etkinliklere katılıyorum. Yarın geleyim, akşam geleyim, sabah geleyim’ derdim. Mansur Yavaş başka bir şey tercih ediyor.”

YAVAŞ DOSYA VE BELGELERLE GİTTİ, ERDOĞAN DİNLEDİ

Görüşmenin içeriğine ilişkin de bilgi veren Bozkurt, Mansur Yavaş’ın Erdoğan’a Ankara’nın sorunlarını uzun uzun anlattığını ifade etti.

Sedat Bozkurt’un aktardığına göre Erdoğan görüşme sırasında ağırlıklı olarak Yavaş’ı dinledi. Yavaş ise görüşmenin ardından beraberinde götürdüğü not ve belgeleri Cumhurbaşkanlığı Özel Kalemi’ne bıraktı.

Bozkurt görüşmenin perde arkasına dair şunları söyledi:

“Gitti, görüştü. Uzun uzun anlatmış. Erdoğan sadece dinlemiş, o kısmı önemli. Hatta çıkışta anlattığı her şeyi, notlarını, belgeleriyle birlikte özel kaleme de bırakmış.”

Bozkurt, Yavaş’ın neden görüşme talebinde bulunduğunun tüm ayrıntılarının bilinmediğini ancak Ankara’nın ulaşım ve altyapı başta olmak üzere merkezi yönetimle çözülmesi gereken önemli sorunlarının bulunduğunu ifade etti.

HAVAALANI METROSU İÇİN 6 YILLIK YETKİ TARTIŞMASI

Bozkurt’un dikkat çektiği başlıklardan biri de Ankara Esenboğa Havalimanı’na yapılması planlanan metro hattı oldu.

Bozkurt, yaklaşık altı yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında yetki tartışması yaşandığını ifade etti.

Bozkurt süreci şöyle özetledi:

“Altı yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi diyor ki, ‘Ben bunu yapayım.’ Ulaştırma Bakanlığı da diyor ki, ‘Hayır, sen yapmayacaksın, ben yapacağım.’ ‘O zaman sen yap’ deniyor. ‘Zamanı gelince yapacağım’ deniyor. Bakın, altı yıl...”

Bozkurt’a göre Esenboğa Havalimanı’na metro bulunmamasının siyasi sorumluluğunun kamuoyunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yüklenmesi de bu nedenle tartışmalı.

“Havaalanına giden metro yok dediğimiz zaman otomatikman hedef olarak kimi koyuyoruz? Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni koyuyoruz” diyen Bozkurt, projenin merkezi yönetimin yetki alanında bulunduğuna dikkat çekti.

“BELEDİYELERİN HAREKET ALANI DARALTILIYOR”

Gazeteci Sedat Bozkurt, Mansur Yavaş’ın Erdoğan’la görüşmesinin belediyeler ile merkezi hükümet arasındaki ilişkiden bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Bozkurt, muhalefet belediyelerinin son yıllarda kaynak ve yetki açısından ciddi baskı altında olduğunu savunarak, özellikle büyükşehir belediyelerinin merkezi yönetimle ilişkilerinde hareket alanlarının daraldığını belirtti.

Bozkurt, bu nedenle Yavaş’ın Erdoğan’dan gelen görüşme davetini tamamen siyasi tercihler üzerinden değerlendiremeyeceğini ifade etti.

“O nedenle Mansur Yavaş’ın burada çok kendi tercihleriyle hareket etme ihtimali yok” diyen Bozkurt, belediyenin işleyişi açısından Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarla temas kurulmasının zorunlu hale gelebildiğini söyledi.

NATO HAZIRLIKLARI İÇİN YAZILI GÜVENCE İDDİASI

Bozkurt, Ankara’da gerçekleştirilecek NATO organizasyonuna yönelik hazırlıklarla ilgili de dikkat çekici bir kulis bilgisi aktardı.

Bozkurt, NATO organizasyonun aciliyeti nedeniyle bazı işlerin Kamu İhale Kanunu’nun 21/B maddesi kapsamında gerçekleştirilmesi gündeme geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin ise ileride hukuki bir soruşturmayla karşılaşmamak için merkezi yönetimden yazılı güvence istediğini ileri sürdü.

Bozkurt, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, hizmet etmek için yapacağı ihale yönteminin ileride karşısına hukuki bir sorun olarak çıkmaması için yazılı belge almak zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

BOZKURT: ERDOĞAN FOTOĞRAFIN SİYASİ ETKİSİNİ İYİ KULLANIYOR

Görüşmenin kamuoyuna yansıyan fotoğrafını da değerlendiren Bozkurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi iletişimde fotoğraf karelerine büyük önem verdiğini söyledi.

Bozkurt, Erdoğan’ın devlet ve medya gücü sayesinde bu tür görüntüleri kendi seçmen tabanını konsolide etmek amacıyla etkili biçimde kullanabildiğini ifade etti.

“Bu tek kareli fotoğrafları siyaseten kullanma yeteneği olan bir Erdoğan, burada da aynısını yaptı” diyen Bozkurt, Erdoğan-Yavaş görüşmesinin özellikle muhalefet cephesinde uzun süre tartışılacağını belirtti.

Bozkurt’a göre asıl tartışma ise Mansur Yavaş’ın Erdoğan’la görüşüp görüşmemesinden çok, görüşmenin CHP’nin kuruluş yıl dönümünde yapılması ve bu fotoğrafın ortaya çıkardığı siyasi mesaj üzerinden devam edecek.