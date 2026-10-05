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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Antalya NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi’ne (IAC) katıldı.

Erdoğan, kongre kapsamında SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicolls ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.