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UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde oynadığı üç maçını da kaybeden A Milli Takımımız 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Bologna'da Renato Dall'Ara Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak zorlu karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İTALYA-TÜRKİYE İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Romano, Doumbia, Vergara, Scamacca, Maldini.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim, Eren Elmalı, Ferdi, Salih, İsmail, Yunus, İrfan Can, Kerem, Aral Şimşir.