MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin önceki grup toplantısında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın statüsüyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmış “Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonraki planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Eğer böylesi bir sorun varsa, ki bize göre vardır, bunun çözümü nasıl olacaktır? ‘Terörsüz Türkiye’ye hizmet eden İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacaktır? Samimiyetle bu tartışmanın yapılarak makul, akla ve vicdana uygun sonucuna kısa sürede ulaşılmalıdır” demişti.

DEM PARTİ’DEN ÖCALAN İÇİN YASAL STATÜ TALEBİ

Bahçeli’den sonra DEM Parti'li Tülay Hatimoğulları da Öcalan için ‘statü’ istemişti. Hatimoğulları, “Kalıcı bir barış için sayın Öcalan’ın statüsü yasal bir düzenlemeyle tanınmalı ve hukuki güvence altına alınmalıdır. Bu süreç sözde kalmamalı, TBMM çatısı altında yasal düzenlemeler hızlıca yapılmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir gazetecinin sorusuna “Ne açığı?” diye yanıt verdi. Gazeteci sorusunu tekrarlayarak, “İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacak dedi sayın Bahçeli. Ne söylemek istersiniz?” dedi. Erdoğan'dan gelen “İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığımız tarafından işletiliyor” yanıtını dikkat çekti.

ERDOĞAN İLE BAHÇELİ YOL AYRIMINDA MI?

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, konuyla ilgili bugünkü yazısında Erdoğan’ın bu çıkışını “anlamlı” olarak değerlendirdi. Tezkan’a göre, Erdoğan "kaçamak yanıtı" ile Bahçeli’ye net mesaj gönderirken aralarında çekişme olduğu izlenimi vermekten kaçındı.

Tezkan, Erdoğan ve Bahçeli arasında “yol ayrımı” değil, “görüş ayrılığı” olduğunu belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinin tıkanma sebeplerinin Öcalan’ın statü talebi ve AKP’nin silahların tamamen bırakılmasını bekleme yaklaşımı olduğunu vurguladı. Tezkan'a göre Bahçeli, bu tıkanmayı çözmek için statü meselesini gündeme getirdi.

ÖCALAN’IN BİLDİRİSİ BEKLENİYOR

Mehmet Tezkan, Cuma günü Öcalan’ın yeni bildirisi yayınlanacaağını ve “umut hakkı” ile “başmüzakereci” konularına değineceğini de duyurdu.