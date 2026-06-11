İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Gazeteci Yakup Çınar'ın aktardığına göre; Erden Timur için tahliye kararı verildi.
NE OLMUŞTU?
İş insanı ve eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Futbolda bahis iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Timur’un dosyasının, emniyetteki işlemlerin ardından mevcut soruşturmadan ayrılarak Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu’na gönderildiği ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklanmasına karar verildiği belirtilmişti.