Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında dikkat çeken anlar yaşandı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, RAMS Park’taki kutlamalarda kulübün eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur için tezahüratlarda bulundu.
Bu tezahüratların ardından Dursun Özbek sahneye çıktı. Özbek’in, torunlarıyla birlikte Erden Timur’un oğlunu da platforma çıkarması tribünlerden alkış aldı.
Taraftarlar, kürsüye çıkan Başkan Özbek’e büyük destek verirken, tribünlerde “Büyük başkan” ve “Bu taraftar seninle gurur duyuyor” tezahüratları yankılandı.