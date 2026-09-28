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Kaynak: DHA

Erdek’te yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte gezi ve amatör olta balıkçılığında kullanılan tekneler birer birer denizden çıkarılmaya başlandı.

Özellikle olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarıların ardından tekne sahipleri harekete geçerken, tekneler vinç yardımıyla karaya alınıyor.

Erdek Limanı’nda balıkçı kahvesi yanında bulunan lunapark bölgesindeki çekek alanına alınan teknelerin, kış boyunca burada bekletileceği öğrenildi.

Tekne sahiplerinin de bu süreçte bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapacağı belirtildi.

Her yıl yaz sezonunun ardından yaşanan bu hareketlilik, ilçede yazdan kışa geçişin göstergesi olarak değerlendiriliyor.