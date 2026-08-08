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YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Gazeteci Şule Aydın'ın Tatava Yok programına katıldı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Günaydın, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile ilgili sorulan soruya sert bir dille yanıt verdi.





''SİZ KAMU GÖREVİNİ NASIL YAPIYORSUNUZ ACABA?''



Günaydın '''Adam uyuşturucu kullanıyor. Başkanın kullanıyor, başkan yardımcın kullanıyor. Ne oluyor arkadaş? Siz kamu görevini nasıl yapıyorsunuz acaba?'' dedi.

Gökhan Günaydın'ın açıklaması şöyle:

"Adam uyuşturucu kullanıyor. Başkanın kullanıyor, başkan yardımcın kullanıyor.

Ne oluyor arkadaş? Siz kamu görevini nasıl yapıyorsunuz acaba? 'Bu onun özel yaşamıdır' diyemem.





''HELE BUGÜNKÜ SİYASETİN KOŞULLARI VAR''





Eğer siyasete girdiysen siyasetin koşulları var. Hele bugünkü siyasetin koşulları var. Ona uygun davranacaksın.

Özel hayatı için de, kamusal hayatı için de insanın kendine çeki düzen vermesini beklemek bizim hakkımız değil mi?"





NE OLMUŞTU?



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediye'sine yönelik 30 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları M.K., T.Ö., İ.B.B., ve A.A.'nın da aralarında olduğu 55 kişi gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu test sonuçları pozitif çıkan Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı.







