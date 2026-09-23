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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Bayram Kale / Yeniçağ



Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erbaa ilçesinde silah ticareti ve kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, 15 şüphelinin silah ticareti ve kaçakçılığı yaptığı yönündeki duyumlar üzerine jandarma ekiplerince takip ve çalışma başlatıldı. Yapılan titiz çalışmaların ardından adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda;

* 4 adet ruhsatsız tabanca,

* 5 adet ruhsatsız av tüfeği,

* 66 adet 9 mm fişek,

* 16 adet sentetik hap,

* 45 adet 12 kalibre kartuş,

* 2 adet kesici-delici alet ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.