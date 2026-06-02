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Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ait olduğu öne sürülen yeni kişisel e-postalar kamuoyuna yansıdı. Belgelerin, Epstein ile özel sermaye yatırımcısı ve ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack arasındaki ilişkiye ışık tuttuğu iddia edildi.

BARRACK–EPSTEIN YAZIŞMALARI GÜNDEMDE

Almanya merkezli DW’nin haberine göre, yayımlanan e-posta kayıtlarında Tom Barrack ile Jeffrey Epstein arasında geçtiği öne sürülen mesajlar yer aldı. Yazışmaların, iki isim arasında doğrudan ve samimi bir iletişim bulunduğunu gösterdiği iddia edildi.

TRUMP VE CLINTON REFERANSLARI

Epstein’in Barrack’a gönderdiği bir e-postada, Donald Trump ve Bill Clinton hakkında gazetecilerden gelen sorulara değindiği ve bu konularla ilgili “Söyleyecek bir şeyim yok” yanıtını verdiği aktarıldı.

“GÖRÜŞELİM” YANITI

Barrack’ın ise söz konusu mesaja kısa bir yanıt vererek “Umarım iyisindir, görüşelim.” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

“ÇOCUKLA FOTOĞRAF” İFADESİ İDDİASI

Haberde ayrıca Epstein’in Barrack’a gönderdiği başka bir mesajda “Çocukla fotoğrafını gönder, beni gülümset.” ifadelerinin yer aldığı iddia edildi. Ancak bu ifadenin hangi bağlamda kullanıldığına dair net bir bilgi bulunmadığı da belirtildi.

Jeffrey Epstein, 2019 yılında New York’taki hücresinde ölü bulunmuştu. Epstein, reşit olmayan çok sayıda kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanıyordu.