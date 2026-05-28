ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein ile ilişkilerine dair yayımlanan haber nedeniyle Wall Street Journal ve gazetenin bağlı bulunduğu News Corp’a karşı açtığı 10 milyar dolarlık hakaret davasının güncellenmiş başvurusunu mahkemeye sundu. Dava, Trump’ın adı çocuk istismarı ve fuhuş ağı suçlamalarıyla gündeme gelen, cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantılarına ilişkin iddiaları kapsayan haber üzerine açıldı.

MAHKEMEYE YENİDEN BAŞVURDU

Yenilenen dava dilekçesi, çarşamba gecesi Florida’daki federal mahkemeye teslim edildi. Başvuru, Trump’ın önceki şikayetini reddeden federal yargıcın tanıdığı süre içinde yapıldı. ABD Bölge Yargıcı Darrin Gayles, nisan ayında ilk başvuruyu reddederken dilekçenin, kamuoyunca tanınan kişilerin hakaret davalarında gerekli olan “gerçek kötü niyet” şartını karşılamaktan uzak olduğunu ifade etmişti.

ABD hukukundaki “gerçek kötü niyet” kriteri, kamuya mâl olmuş kişilerin dava açabilmesi için yayının yanlış olduğunu bilerek ya da doğruluğunu umursamadan hareket edildiğinin kanıtlanmasını gerektiriyor.

EPSTEİN İDDİASI DAVANIN MERKEZİNDE

Trump’ın dava açmasına neden olan haber, Temmuz 2025’te yayımlandı. Haberde, Trump’ın 2003 yılında Jeffrey Epstein’a “müstehcen” bir doğum günü mesajı gönderdiği öne sürüldü. İddiaya göre not, çıplak kadın çiziminin içine yazıldı ve Trump’ın imzası da çizimde cinsel bölgeye gelecek şekilde atıldı. Haberde ayrıca mesajın “Doğum günün kutlu olsun, her gün başka bir harika sır olsun” sözleriyle sona erdiği aktarıldı.

Trump ise söz konusu doğum günü notunun sahte olduğunu savundu.

Trump’ın avukatı Alejandro Brito, yenilenen dava dilekçesinde davalıların haber yayımlandığı sırada iddiaların doğruluğunu dikkatsiz biçimde göz ardı ettiğini ya da gerçeği ortaya çıkarmaktan bilinçli olarak kaçındığını öne sürdü.

GAZETEYE “EKSİK YAYIN” SUÇLAMASI

Yeni başvuruda, Wall Street Journal’ın söz konusu nota ilişkin bazı ayrıntıları paylaşmamasının “göze çarpan bir eksiklik” olduğu savunuldu. Dilekçede ayrıca gazetenin haberle birlikte iddia edilen notun görselini yayımlamaması ve aylar boyunca bu konuda kamuoyuna açıklama yapmamasının, “gerçek kötü niyet” iddiasını güçlendirdiği belirtildi.

İlk davayı reddeden Yargıç Gayles ise kararında, gazetenin haber yayımlanmadan önce Trump ve ilgili yetkililerden görüş almak için iletişime geçtiğine dikkat çekmişti.