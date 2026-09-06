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Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) elektrik ve petrol piyasalarına ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre EPDK, elektrik ve petrol piyasalarında toplam 34 lisans verdi, 1 şirketin ise lisans süresini uzattı.

ELEKTRİK PİYASASINDA 32 LİSANS VERİLDİ

Elektrik piyasasında 29 üretim lisansı ve 3 tedarik lisansı verildi.

Petrol piyasasında ise 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı, 1 şirkete madeni yağ lisansı düzenlendi.

BAZI LİSANSLAR SONA ERDİRİLDİ

EPDK’nin kararları kapsamında elektrik piyasasında 1 üretim lisansı ile 3 şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında ise 1 şirketin madeni yağ lisansının süresi uzatıldı.

EPDK’nin elektrik ve petrol piyasalarına ilişkin lisans kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.