Kaynak: Haber Merkezi

Ahmet Davutoğlu hakkında 3 Eylül'de "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla soruşturma açıldı. Feshedilen Gelecek Partisi'nin eski lideri, 7 Eylül Pazartesi saat 15.00'te şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verecek. Ankara kulislerinde ise mesele hiç de göründüğü kadar basit okunmuyor.

DAMAT BAKANI İLK KEZ O ATAMIŞTI

Soruşturmanın dayanağı, Davutoğlu'nun 2021'de Bingöl'ün Genç ilçesinde yaptığı bir konuşma. Kendisinden sonraki bakanların "haram lokma" yediğini, çevrelerini zenginleştirdiğini, damadını bakan yaptığını ve birkaç müteahhide ayrıcalık tanındığını öne sürmüştü. İlginç olan şu: O "damat bakan", ilk kez göreve Davutoğlu'nun kendi kurduğu 64. hükümette gelmişti. Berat Albayrak, 2015'te Enerji Bakanı olarak kabineye Davutoğlu'nun başbakanlığında girmişti.

SESSİZ KAPATMA GİRİŞİMİ

AK Partili kaynakların aktardığına göre, dosyanın fazla büyütülmeden sessiz sedasız kapatılması yönünde bir girişim var. "Soruşturma açıldı, mesele bitti" demek için henüz erken olduğu belirtiliyor.

Bir başka ayrıntı da şu: Soruşturmanın, kapanan Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye geçecek vekillerin önünü kesmesinden ve YRP-DEVA ve Saadet ittifakından bazı isimlerin bu süreçte etkili olabileceğinden endişe edildiği kulislerde konuşuluyor.

MHP'NİN OLGUNLAŞMAMIŞ PLANI

Yine AK Parti ve MHPli kaynaklara göre, Devlet Bahçeli'nin çözüm süreciyle birlikte Davutoğlu için ayrı bir planı olduğu konuşuluyor. Son günlerde kulislerde dönen "bu süreçte bir görev alacağı" ihtimalinin AK Parti'nin değil, MHP'nin henüz olgunlaşmamış bir fikri olduğu aktarılıyor.



"DEVLETİMİZİN SİZİN TECRÜBENİZE İHTİYACI VAR"

Bunun dayanağı olarak 1 Ekim 2024 tarihli meclis açılış resepsiyonu gösteriliyor: Bahçeli o gün Davutoğlu'na "Devletimizin sizin tecrübenize ihtiyacı var" demişti. Nitekim laf ağızda kalmadı: Davutoğlu o günden bu yana Bahçeli'ye raporlar yazıyor, Kuzey Irak'a gidip Barzanilerle görüşüyor, İmralı heyetiyle mesaj trafiği yürütüyor. Fiilen bir rol üstlenmiş durumda; resmiyet kazanmasının an meselesi olduğu değerlendiriliyor.

Davutoğlu'nun geçmişte sık kullandığı bir üslubu da hatırlatalım: "Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz" demişti. Şimdi karşısına konan tam da o defterlerden biri. Yıllardır kapıda aralık bıraktığı o konuşmanın ya da susmanın vakti şimdi mi geldi ya da çoktan geçiyor mu izleyip görme vakti...