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Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu’nun emniyet ve savcılık ifadelerinin ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Burhan'ın sosyal medya X hesabında yaptığı paylaşıma göre, MASAK incelemesinde Tekinoğlu'nun haklarında narkotik suç kaydı bulunduğu belirtilen 26 farklı kişiye ve “fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama” suçundan kaydı bulunan 4 farklı kişiye gönderdiği paralar soruldu.

'HATIRLAMIYORUM SAVUNMASI YAPTI'

Burhan, Tekinoğlu'nun para gönderdiği çok sayıda isim için “hatırlamıyorum” savunması yaptığını söyledi. Burhan'ın aktardığı bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/178740 sayılı soruşturması kapsamında gözaltına alınan milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu’nun emniyet ve savcılık ifadelerinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Tekinoğlu, 31 Ağustos’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde, 1 Eylül’de ise Cumhuriyet savcısı huzurunda ifade verdi. Şüpheliye MASAK tarafından tespit edilen banka hareketlerinin yanı sıra, haklarında narkotik veya fuhuş suçlarına ilişkin kayıt bulunan kişilerle para transferleri ve gece saatlerinde gerçekleştirilen dikkat çekici ödemeler tek tek soruldu.

PARA AKTARIMI SORULDU

Burhan'ın aktardığı bilgilerde, MASAK verilerine göre Tekinoğlu ve dosyada adı geçen şirket hesaplarından, haklarında narkotik suç kaydı bulunduğu belirtilen 26 farklı kişinin hesabına 4 Şubat 2019 ile 27 Temmuz 2026 tarihleri arasında 51 ayrı işlem yapıldı. Bunun yanı sıra haklarında narkotik suç kaydı bulunduğu belirtilen 3 farklı kişiden de Tekinoğlu’nun hesabına 3 ayrı işlemde para gönderildiği belirlendi. Tekinoğlu’na bu kişileri tanıyıp tanımadığı ve paraların hangi amaçlarla gönderildiği soruldu. Şüpheli Tekinoğlu, para gönderdiği çok sayıda kişi için “Şahsı ve neden para gönderdiğimi hatırlamıyorum” şeklinde yanıt verdi. Bazı transferleri ise borç, öğrenci yardımı, telefon alışverişi, araç kiralama, cilt bakımı ve çeşitli kişisel harcamalarla açıkladı.

'ÖDEMELER EV TADİLATI İÇİN OLABİLİR'

Burhan sosyal medya paylaşımında konuya ilişkin şunları aktardı:

"Soruşturmanın bir diğer dikkat çekici başlığını ise “fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama” suçundan şüpheli, müşteki veya tanık olarak kaydı bulunduğu belirtilen kişilerle gerçekleştirilen para transferleri oluşturdu. MASAK verilerine göre Tekinoğlu’nun hesabından bu kapsamda kaydı bulunan 4 farklı kişinin hesabına para gönderildi. Dosyada; İsra Soğukpınar’a, Berrin Sincar’a, Celal Mut’a ve Berivan Kaya’ya para gönderildiği tespit edildi. Tekinoğlu emniyet ifadesinde İsra Soğukpınar, Berrin Sincar ve Berivan Kaya’yı hatırlamadığını ve söz konusu paraları neden gönderdiğini bilmediğini söyledi. Celal Mut’u da tanımadığını belirten Tekinoğlu, banka açıklamasından hareketle ödemenin ev tadilatı kapsamında yapılmış olabileceğini savundu. Savcılık ifadesinde ise Tekinoğlu, İsra Soğukpınar, Berrin Sincar ve Berivan Kaya’yı hatırlayamadığını ancak arkadaşlarının bu kişilerin yardıma ihtiyaçları olduğunu söylediğini ve bunun üzerine para göndermiş olabileceğini savundu.

PARA TRANSFERLERİNDEKİ İFADELER TESPİT EDİLDİ

MASAK incelemesinde dikkat çeken bir başka para trafiği de banka transferlerinin açıklama bölümlerine yazılan ifadeler oldu. Dosyada Tekinoğlu’nun 39 farklı kişinin hesabına 24 Haziran 2022 ile 11 Ağustos 2026 arasında 58 ayrı işlemde para gönderdiği belirlendi. Transferlerin açıklama bölümlerinde ise “burs”, “kurs ücreti”, “cilt bakım paket ücreti”, “kitap ücreti”, “diploma ücreti”, “krem ücreti”, “çikolata parası” gibi ifadelerin kullanıldığı tespit edildi."

#SONDAKİKA ENGİNYURT’UN MECLİS DANIŞMANI TEKİNOĞLU'NUN EMNİYET VE SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: “BURS”, “DİPLOMA”, “CİLT BAKIMI” PARALARI SORULDU*



*ENGİNYURT’UN DANIŞMANI TEKİNOĞLU'NUN NARKOTİK KAYDI OLAN 26, FUHUŞ KAYDI BULUNAN 4 KİŞİYE PARA TRANSFERİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ*… — Sinan Burhan (@snnburhan) September 2, 2026

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Cem Tekinoğlu’nun, “fuhuşa teşvik veya aracılık” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında tutuklandığı açıklanmıştı.