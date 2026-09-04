Kaynak: DHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik 2026 yılı 5’inci dönem hibe desteği başvurularının başladığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, çalışma hayatına adım atmak isteyen dezavantajlı gruplara yönelik çeşitli projeler kapsamında hibe desteği sağlanacağını duyurdu.

ENGELLİLERE 735 BİN TL'YE KADAR HİBE

Hibe programı kapsamında engelli vatandaşların kendi işlerini kurmalarına yönelik projelere 735 bin TL’ye kadar destek verilecek. Eski hükümlü vatandaşların kendi işini kurma projeleri için ise 550 bin TL’ye kadar hibe sağlanacak.

Destekler yalnızca iş kurma projeleriyle sınırlı olmayacak. Mesleki eğitim ve rehabilitasyon, destek teknolojileri, işe uyum, destekli istihdam ve korumalı iş yeri projeleri de program kapsamında değerlendirilecek.

KORUMALI İŞ YERLERİNE 905 BİN TL DESTEK

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğinin üst limiti de 905 bin TL olarak uygulanacak. Bu desteklerle engelli ve eski hükümlü vatandaşların çalışma hayatına katılımının ve kendi işlerini kurmalarının desteklenmesi hedefleniyor.

ESKİ HÜKÜMLÜ BAŞVURULARI ARTIK E-DEVLET'TEN

Programın bu dönemindeki önemli değişikliklerden biri ise başvuru sürecinde yapıldı. Eski hükümlü vatandaşlara yönelik hibe desteği başvuruları artık e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilebilecek. Böylece başvuru işlemlerinin daha kolay ve hızlı yapılması amaçlanıyor. Başvurularda son tarih ise 16 Eylül 2026 olarak açıklandı.