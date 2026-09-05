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Kaynak: İHA

Olay, 2 Eylül Perşembe günü Kozan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Feke ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi’nde yaşayan ve yüzde 45 duyma ve konuşma engelli 55 yaşındaki Muhammed S., erzak ve alışverişi yapmak için Kozan’a geldi. Muhammed S., alışverişin ardından darbedilmiş halde Feke’ye döndü.

Ailesi, Muhammed S.’nin yüzünde ve göz çevresinde darp izleri olduğunu görünce hemen hastaneye götürüp darp raporu aldı. Muhammed S., acil serviste yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Muhammed S.’nin ailesinin yaptığı başvuru üzerine Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma kapsamında 19 yaşındaki şüpheli C.D., Türkeli Mahallesi Feke Caddesi’nde yakalandı. Şüpheli, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.