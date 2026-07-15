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Kaynak: AA

Piyasalarda pozitif seyrin arkasında, enflasyonun yavaşladığına işaret eden veriler etkili oldu. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 0,3 gerilerken, yıllık bazda yüzde 5,5 artarak beklentilerin altında kaldı. Böylece ÜFE, Ağustos 2025’ten bu yana ilk kez aylık bazda düşüş kaydetti.

Bir gün önce açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de benzer bir tablo ortaya koymuştu. TÜFE haziranda aylık yüzde 0,4 gerileyerek Mayıs 2020’den bu yana ilk düşüşünü yaşarken, yıllık artış yüzde 3,5 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Enflasyon verilerindeki bu yavaşlama, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kısa vadede faiz artırma ihtimaline yönelik beklentileri zayıflattı. New York Fed Başkanı John Williams da enflasyonun zirveye ulaşmış olabileceğine dair güçlü sinyaller bulunduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde kademeli bir düşüş öngördüklerini ifade etti.

Yatırımcılar ayrıca Fed Başkanı Warsh’un Kongre’de süren sunumunu ve bugün Senato’da yapacağı açıklamaları yakından takip ediyor.

Şirket bilançoları da piyasadaki iyimserliği destekledi. Morgan Stanley’nin net karı ikinci çeyrekte yüzde 58 artarak 5,6 milyar dolara, geliri ise yüzde 27 artışla 21,3 milyar dolara yükseldi. Buna rağmen şirket hisseleri yatay seyretti. Varlık yönetim devi BlackRock’ın hisseleri güçlü sonuçların ardından yüzde 7’nin üzerinde artarken, PayPal hisseleri ise olası satın alma haberi sonrası yüzde 15’in üzerinde değer kazandı.

Öte yandan jeopolitik gelişmeler de yakından izleniyor. ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyması ve yeni saldırılar başlatması, küresel risk algısını etkileyen unsurlar arasında yer aldı.