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Kaynak: AA

Haziran ayında 5,7 seviyesinde bulunan endeksin temmuzda yükselmesi, imalat sektöründe faaliyetlerin canlandığına işaret etti. Alt kalemlerde de güçlü artışlar görüldü. Yeni sipariş endeksi 18,7 puanlık artışla 22,2’ye çıkarken, sevkiyat endeksi de 15,8 puan yükselerek 24,4 seviyesine ulaştı.

Buna karşın, gelecek 6 aya ilişkin iyimserlikte sınırlı bir gerileme yaşandı. Söz konusu döneme ilişkin beklenti endeksi 2,2 puan düşerek 27,9 seviyesine indi.

İmalat endekslerinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyümeye, sıfırın altında kalması ise daralmaya işaret ederken, açıklanan son veriler ABD imalat sektöründe toparlanmanın sürdüğünü ortaya koydu.