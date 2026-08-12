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Yaşadığı ciddi sakatlık sürecini atlatarak tamamen iyileşen ve yeni sezona hazırlanan 29 yaşındaki golcü, kariyerinde başarılı bir dönem geçirdiği İspanya temsilcisine imza atmak üzere.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK, BONUS VE PAY MADDESİ VAR

BBC ve Marca'da yer alan haberlere göre; Getafe, Bournemouth ve oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerde tam anlaşmaya vardı. İspanyol ekibinin bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği, ancak yapılan anlaşmada Bournemouth'un elde edebileceği 1.5 milyon euro tutarında performans bonusu ve sonraki satıştan %20 pay maddesinin yer aldığı öğrenildi. Enes Ünal'ın, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere bugün İspanya'ya gitmesi bekleniyor.

SAKATLIK DÖNEMİNİN ARDINDAN YENİ SAYFA

Son 3 sezonda yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle toplamda 75 maç kaçıran milli futbolcu, Getafe dönemiyle birlikte kariyerinde yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. 2020-2024 yılları arasında formasını giydiği Getafe'de gösterdiği 109 maçta 36 gol ve 10 asistlik performansla taraftarın sevgilisi haline gelen golcü oyuncu, 2024'ün devre arasında transfer olduğu Bournemouth'ta ise 16.5 milyon euro bonservis bedeline karşılık 58 maçta 5 gol ve 4 asist üretebildi.

KARİYER YOLCULUĞU

Futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladıktan sonra genç yaşta Manchester City'ye transfer olan Enes Ünal; Genk, NAC Breda ve Twente'deki kiralık dönemlerinin ardından Villarreal bonservisiyle İspanya'ya adım attı. La Liga'da Levante ve Real Valladolid formaları da giyen deneyimli santrfor, kariyeri boyunca çıktığı 391 resmi maçta 98 gol ve 32 asist kaydetti.