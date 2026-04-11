Arsenal, şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşadı. Londra ekibi sahasında Bournemouth’a 2-1 mağlup oldu.

KROUPI PERDEYİ AÇTI, GYOKERES CEVAP VERDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Bournemouth, 17. dakikada Eli Junior Kroupi ile öne geçti. Arsenal, 35. dakikada Viktor Gyökeres’in penaltı golüyle skoru eşitledi.

ALEX SCOTT SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıda oyunun temposu artarken Bournemouth 74. dakikada Alex Scott’un golüyle yeniden öne geçti. Bu gol, maçın skorunu tayin etti.

ENES ÜNAL SONRADAN GİRDİ

Milli futbolcu Enes Ünal, karşılaşmanın son bölümünde oyuna dahil olarak takımının galibiyetine katkı vermeye çalıştı.

ARSENAL 8 HAFTA SONRA KAYBETTİ

Bu sonuçla Arsenal, 70 puanda kalırken şampiyonluk yolunda önemli bir fırsatı kaçırdı. 8 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Londra ekibi, zirve yarışında yara aldı.

BOURNEMOUTH’TAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Ligin orta sıralarında yer alan Bournemouth ise güçlü rakibini deplasmanda mağlup ederek haftanın en dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.

Bu galibiyetle Bournemouth puanını 45’e yükseltirken Arsenal’in şampiyonluk yürüyüşüne beklenmedik bir çelme takmış oldu.