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Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD'nin temmuz ayı enflasyon verileri belli oldu. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), temmuz ayında mevsimsellikten arındırılmış bazda yüzde 0,1 arttı.

Yıllık enflasyon ise yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşti.

Gıda ve enerji fiyatlarının hesaplama dışında tutulduğu çekirdek TÜFE de temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,2 yükseldi. Çekirdek enflasyon yıllık bazda ise yüzde 2,5 olarak kaydedildi.

PİYASALARIN ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?

Açıklanan veriler, Dow Jones tarafından derlenen piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Piyasalarda temmuz ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,1 düşmesi, yıllık enflasyonun ise yüzde 3,8'e yükselmesi bekleniyordu.

Buna karşın açıklanan verilerde aylık TÜFE yüzde 0,1 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 3,4 oldu.

ABD ENFLASYONU FED'İN FAİZ KARARINI NASIL ETKİLEYEBİLİR?

ABD'de enflasyon, Federal Reserve'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Bununla birlikte haziran ve temmuz aylarında aylık fiyat artışlarının daha ılımlı seyretmesi dikkat çekti. Veriler, yılın başlarında özellikle enerji fiyatlarının etkisiyle hızlanan enflasyonist baskının ivme kaybetmeye başladığına işaret ediyor.

Bu gelişmenin, Fed'in yakın dönemde faiz artırımına gitmesine yönelik baskının azalabileceğine ilişkin değerlendirmeleri güçlendirmesi bekleniyor.

GÖZLER ŞİMDİ FED'İN FAİZ KARARINDA

ABD enflasyon verileri, Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler açısından kritik önem taşıyor. Yıllık enflasyonun yüzde 3,4'e gerilemesi ve aylık fiyat artışının sınırlı kalması, piyasaların Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımlara ilişkin fiyatlamasında etkili olacak.