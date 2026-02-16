İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı verilen Barış Murat Yağcı, Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Survivor yarışmasından döner dönmez havalimanında gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek örnek veren Yağcı, ardından serbest bırakılmıştı.

BARIŞ MURAT YAĞCI'NIN TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında ifadesi alınan Barış Murat Yağcı’nın uyuşturucu test sonucu negatif çıktı.

REYNMEN'İN TEST SONUCU POZİTİF

Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın test sonucu da belli oldu. Yusuf Aktaş'ın saçından alınan örnekte esrar ve kokain maddeleri tespit edildi.

'Çakal' lakabıyla bilinen rapçi Emirhan Çakal da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) kan ve saç örneği vermesinin ardından serbest bırakılan isimlerden biriydi.

Emirhan Çakal’ın uyuşturucu testi de pozitif çıktı. Buna göre Çakal'dan alınan örneklerde esrar ve kokain maddeleri tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla da gözaltına alınmış, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Öte yandan soruşturma kapsamında Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı hakkında yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verilmişti.

Hakkında yakalama kararı çıkartılan İbrahim Tilaver'in ise hastanedeki tedavisinden sonra gözaltına alınacağı, Eray Durmuş'un ise arandığı belirtilmişti.