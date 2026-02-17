İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında, aralarında Reynmen (Yusuf Aktaş) ve Çakal’ın da bulunduğu bazı isimlerden alınan kan, saç, idrar ve tırnak örneklerine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınıp test yapılan Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş’ın test sonucu pozitif çıkmıştı.

Toplam 5 kişinin incelendiği dosyada, Çakal ve Reynmen dahil 4 kişinin test sonucunun pozitif olduğu bildirildi.

Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Reynmen sosyal medya hesabından açıklama yapıt. Sonuçlara itiraz eden ünlü şarkıcı, hukuki haklarını kullandıklarını belirterek yeniden ve doğrulayıcı analiz talebinde bulunduklarını söyledi.

Reynmen, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Tarafımıza bildirilen test sonucu ile ilgili olarak hukuki haklarımızı kullanarak yeniden ve doğrulayıcı analiz talebinde bulunduk. Bilimsel yöntemlerle yapılacak bağımsız ve doğrulayıcı incelemeler neticesinde gerçeğin ortaya çıkacağına olan güvenimiz tamdır. Sürecin sağlıklı yürütülmesi adına resmi makamların değerlendirmesini bekliyoruz. Lütfen etkileşim için yapılan asılsız haberlere ve sahiplerine itibar etmeyiniz.’'

Öte yandan videolu bir açıklama da yapan Reynmen, şunları söyledi:

Arkadaşlar size de böyle malzeme oluyor, konuşuyorsunuz muhabbet oluyor da vallahi billahi ben bir şey kullanmıyorum. Bu tarz testlerde yanılma payı olabiliyormuş, bekleyelim görelim arkadaşlar. Ben böyle ‘aman testi pozitif çıktı susayım, bir kenara pısayım’ insanı değilim. Avukat diyor ki ‘Bir şey deme’ Herkes böyle gergin bir dil kullanırım diye çok korkuyor. Ben de bu arada.