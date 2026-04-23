Purbaya Yudhi Sadewa, Antara News’e yansıyan açıklamalarında, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan sürecin küresel ekonomik dengeleri sarstığını vurguladı.

Başkent Cakarta’da düzenlenen bir sempozyumda konuşan Sadewa, mevcut koşulların olağan ekonomik süreçlerden farklı ilerlediğini ifade etti.

“ARTIK HER ŞEY FARKLI İŞLİYOR”

Sadewa, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’nun yaklaşımına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Cumhurbaşkanının zihninde şu anda hayatta kalma modundayız. Dolayısıyla işler her zamanki gibi değil.”

Bu çerçevede hükümetin öncelikleri:

Ekonomik büyümeyi sürdürmek

Kaynakları en verimli şekilde kullanmak

Dış şoklara karşı dayanıklılığı artırmak

olarak sıralandı.

EKONOMİK YOL HARİTASI: ALTYAPI VE ENERJİ GÜVENLİĞİ

Sadewa’ya göre Cumhurbaşkanı Subianto’nun ekonomi politikası üç ana başlığa odaklanıyor:

Altyapı yatırımlarının hızlandırılması

Enerji güvenliğinin güçlendirilmesi

Bölgesel kalkınmanın desteklenmesi

Bu stratejiyle küresel kriz ortamında ekonomik istikrarın korunması hedefleniyor.

MALAKKA BOĞAZI İÇİN YENİ ÜCRET SİSTEMİ GÜNDEMDE

Sadewa, küresel ticaret açısından kritik öneme sahip Malakka Boğazı ile ilgili dikkat çeken bir öneriyi de gündeme getirdi.

Bakan, boğazdan geçen gemilerden şu anda ücret alınmadığını belirterek, komşu ülkelerle koordinasyon içinde yeni bir ücretlendirme sisteminin değerlendirildiğini açıkladı.

KÜRESEL EKONOMİDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Endonezya’nın “hayatta kalma modu” vurgusu, Orta Doğu’daki gelişmelerin sadece bölgesel değil, küresel ölçekte ekonomik baskı oluşturduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, enerji ve ticaret hatlarındaki risklerin artmasının, özellikle gelişmekte olan ekonomiler üzerinde daha fazla baskı yaratabileceğine dikkat çekiyor.