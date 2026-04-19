Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarını hedef alan ve bir Fransız askerinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırı, Güneydoğu Asya ülkeleri Endonezya ve Malezya'nın sert tepkisini çekti. Her iki ülke de barış gücü personeline yönelik sistematikleşen bu saldırıların uluslararası hukuk nezdinde "savaş suçu" sayılabileceği uyarısında bulunarak, uluslararası toplumu acil önlem almaya çağırdı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan 10 günlük hassas ateşkes sürecinde böyle bir kanlı eylemin gerçekleştirilmesinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği vurgulandı. Hayatını kaybeden askerin ailesine ve Fransa hükümetine taziye dileklerinin iletildiği metinde, taraflara devlet egemenliğine saygı duyma ve uluslararası insancıl hukuka riayet etme çağrısı yapıldı. Diplomatik müzakerelerin devam ettiği bir dönemde şiddet eylemlerinin süreci baltalama riski taşıdığına dikkat çeken Cakarta yönetimi, barışın tesisi için görev yapan askerlerin asla hedef alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Saldırıya bir diğer sert tepki de Malezya’dan geldi. Malezya Dışişleri Bakanlığı, UNIFIL’e yönelik saldırıları en güçlü ifadelerle kınarken, yaşanan can kaybı ve yaralanmalar için adalet talep etti. Barış gücü askerlerinin güvenliğinin sağlanması konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) göreve davet eden Malezya, bu tür eylemlerin cezasız kalmaması gerektiğini ifade etti. Bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için ateşkes şartlarına tam uyumun zorunlu olduğunu hatırlatan Kuala Lumpur yönetimi, uluslararası toplumun barış gücü askerlerini korumak adına somut ve caydırıcı adımlar atması gerektiğini savundu.