Endonezya Maliye Bakanı Purbaya Yudhi Sadewa, başkent Cakarta’da yaptığı açıklamada, Malakka Boğazı’nın küresel ticaret ve enerji taşımacılığı açısından kilit önemde olduğunu vurguladı.

Sadewa,

“Küresel ticaretin merkezindeyiz ancak bu geçişten ücret alınmıyor”

ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL KOORDİNASYON VURGUSU

Endonezya’nın planına göre, boğazdan geçen gemilerden ücret alınması için komşu ülkelerle ortak bir mekanizma oluşturulması hedefleniyor. Bu adımın, Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’nun ülkeyi küresel ticarette daha güçlü bir aktör haline getirme stratejisiyle uyumlu olduğu belirtiliyor.

Ancak planın henüz erken aşamada olduğu ve bölge ülkeleriyle uzlaşının zor olabileceği ifade ediliyor.

SİNGAPUR’DAN NET TEPKİ

Öte yandan Singapur, söz konusu plana karşı çıktı. Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, Malakka Boğazı’nda geçişlerin serbest olması gerektiğini vurguladı.

Balakrishnan,

“Geçiş hakkı herkes için garanti edilmiştir. Ücret talebine katılmayacağız”

açıklamasında bulundu.

KÜRESEL TİCARETİN EN KRİTİK GEÇİŞ NOKTALARINDAN BİRİ

Hint Okyanusu ile Pasifik Okyanusu’nu birbirine bağlayan Malakka Boğazı; Endonezya, Malezya ve Singapur arasında yer alıyor. Boğaz, Orta Doğu’dan Asya’ya enerji taşımacılığında en kısa deniz yolu olması nedeniyle stratejik önem taşıyor.

Aynı zamanda petrol taşımacılığı açısından dünyanın en yoğun dar geçitlerinden biri olarak öne çıkıyor.