Yapay zeka Türkiye Kupası şampiyonunu tahmin etti
Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürerken yapay zekaya turnuvanın şampiyonluk favorisi soruldu. Sonuçlar dikkat çekti. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Konyaspor’a elenerek turnuvaya veda ederken bir diğer büyük sürpriz de Galatasaray cephesinde yaşandı.
Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği’ne 2-0 mağlup olarak kupadan elendi.
Bu sonuçların ardından Gençlerbirliği ve Konyaspor yarı finale yükselen ilk iki takım oldu.
Geri kalan iki yarı finalist ise bugün oynanacak Samsunspor - Trabzonspor ve Beşiktaş - Alanyaspor karşılaşmalarının ardından belli olacak.
Turnuvada yaşanan bu sonuçların ardından yapay zekaya altı takım arasından şampiyonluk tahmini soruldu ve olası bir sıralama ortaya çıktı.
SIRALAMA
6. Gençlerbirliği → %8
5- Konyaspor → %11
4- Alanyaspor → %14
3- Samsunspor → %17
2- Trabzonspor → %24
1- Beşiktaş → %26