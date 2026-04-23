ABD Esenyurt'u kara listeye aldı

Yeniçağ Gazetesi
23 Nisan 2026 Perşembe
ABD, Şenyurt'ta bir tekstil firmasını pamuk sevkiyatı yaptığı gerekçesiyle kara listeye aldı. ABD Hazine Bakanlığı, basit bir tekstil hammaddesi olarak bilinen ürünlerin İran’ın balistik füze programında kullanıldığını iddia etti.

Yunus Arıkan
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı, Esenyurt'ta üretim yapan bir tekstil firmasının, İran’ın balistik füze çalışmalarına dolaylı yoldan katkı sunduğu gerekçesiyle firmayı yaptırım listesine dahil ettiğini açıkladı.

İstanbul Esenyurt merkezli faaliyetlerini yürüten Emti Fiber Tekstil, İranlı bir işletmeye hammadde sağladığı gerekçesiyle suçlamaların odağında yer aldı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından paylaşılan resmi raporlarda, Emti Fiber Tekstil’in, halihazırda yaptırım kıskacında olan İran merkezli Pardisan Rezvan Shargh şirketine yüzlerce kez "pamuk linteri" sevk ettiği öne sürüldü.

"PAMUK LİNTERLERİ FÜZEDE KULLANILIYOR"

Bakanlık yetkilileri, tekstil piyasasında oldukça yaygın kullanılan bu hammaddenin askeri alandaki stratejik önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Pamuk linterleri, katı yakıtlı roket motorlarının verimliliğini artırmak adına hayati önem taşıyan nitroselüloz maddesinin üretiminde temel hammadde olarak kullanılmaktadır. Bu motorlar, balistik füzelerin en kritik parçaları arasında yer almaktadır."

ABD makamlarının iddiasına göre, iplik üretim sürecinden elde edilen selülozun kimyasal yöntemlerle nitroselüloza dönüştürülmesi, Esenyurtlu şirketi "teröre ve silahlanmaya destek" suçlamasıyla karşı karşıya bıraktı. Washington yönetimi, söz konusu ticaretin sivil bir ekonomik faaliyet olmaktan öte, İran’ın askeri gücünü tahkim etmeye yönelik bir lojistik destek olduğunu savunuyor.

Alınan bu yaptırım kararıyla birlikte firmanın ABD’deki varlıklarının dondurulması ve ABD’li kurumlarla ticaret yapmasının engellenmesi bekleniyor.

