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Kaynak: AA

Yetkililer, Flores bölgesini sarsan depremin ardından sürdürülen çalışmalarda ulaşılması zor noktalardaki enkazın büyük bölümünün temizlendiğini ve yolların yeniden trafiğe açıldığını açıkladı.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarında elektrik kesintileri nedeniyle aksama yaşandığı belirtilirken, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 53’e çıktığı, 135 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Doğu Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Melki Laka Lena ise arama kurtarma, tahliye, sağlık, barınma, ulaşım ve altyapı faaliyetlerinin daha hızlı yürütülmesi için 14 günlük "acil durum" ilan edildiğini duyurdu.