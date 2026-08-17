Yetkililer, Flores bölgesini sarsan depremin ardından sürdürülen çalışmalarda ulaşılması zor noktalardaki enkazın büyük bölümünün temizlendiğini ve yolların yeniden trafiğe açıldığını açıkladı.

Endonezya’daki depremde can kaybı 53’e yükseldi - Resim : 1

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarında elektrik kesintileri nedeniyle aksama yaşandığı belirtilirken, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 53’e çıktığı, 135 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Doğu Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Melki Laka Lena ise arama kurtarma, tahliye, sağlık, barınma, ulaşım ve altyapı faaliyetlerinin daha hızlı yürütülmesi için 14 günlük "acil durum" ilan edildiğini duyurdu.