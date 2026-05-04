Yeniçağ Gazetesi
04 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Ekonomi Özgür Erdursun uyardı: İşçi, memur, emekli ve esnafı daha zor günler bekliyor

Özgür Erdursun uyardı: İşçi, memur, emekli ve esnafı daha zor günler bekliyor

Ekonomist Özgür Erdursun, Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Erdursun, Merkez Bankası rezervlerindeki düşüş ile vatandaşın geçim koşullarındaki bozulmanın aynı anda yaşandığını belirterek, “Toplumun tüm kesimleri için daha zor bir sürece giriliyor” dedi.

Züleyha Öncü Derleyen: Züleyha Öncü
Haberi Paylaş
Özgür Erdursun uyardı: İşçi, memur, emekli ve esnafı daha zor günler bekliyor - Resim: 1

Ekonomist Özgür Erdursun, köşe yazısında Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Erdursun, Merkez Bankası rezervlerindeki düşüş ile vatandaşın geçim koşullarındaki bozulmanın aynı anda yaşandığını belirterek, “Toplumun tüm kesimleri için daha zor bir sürece giriliyor” dedi.

1 10
Özgür Erdursun uyardı: İşçi, memur, emekli ve esnafı daha zor günler bekliyor - Resim: 2

Rezervler Düşüyor, Borç Artıyor

Erdursun’un analizine göre, 27 Şubat 2026 ile 17 Nisan 2026 arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde ciddi bir gerileme yaşandı.

Brüt rezervler 210,2 milyar dolardan 174,4 milyar dolara düştü
Net rezervler 91,8 milyar dolardan 58,4 milyar dolara geriledi
Swap hariç net rezervler ise 78,9 milyar dolardan 39,7 milyar dolara indi

2 10
Özgür Erdursun uyardı: İşçi, memur, emekli ve esnafı daha zor günler bekliyor - Resim: 3

Aynı dönemde Türkiye’nin kısa vadeli dış borcunun 225,4 milyar dolardan 239,2 milyar dolara yükseldiğine dikkat çeken Erdursun, bu tabloyu şu sözlerle özetledi:
“Rezervler azalırken borç artıyor. Bu durum ekonomi yönetiminin hareket alanını daraltıyor.”

3 10
Özgür Erdursun uyardı: İşçi, memur, emekli ve esnafı daha zor günler bekliyor - Resim: 4

Geçim şartları alarm veriyor

Vatandaşın alım gücündeki düşüşe de değinen Erdursun, TÜRK-İŞ verilerine dikkat çekti.

Açlık sınırı: 34.587 TL
Yoksulluk sınırı: 112.661 TL

4 10
Özgür Erdursun uyardı: İşçi, memur, emekli ve esnafı daha zor günler bekliyor - Resim: 5

Mevcut gelirlerle karşılaştırıldığında tabloyu “çarpıcı” olarak nitelendiren Erdursun, “Geniş kesimler açlık sınırının etrafında ya da altında, yoksulluk sınırının ise çok gerisinde” değerlendirmesinde bulundu.

5 10
Özgür Erdursun uyardı: İşçi, memur, emekli ve esnafı daha zor günler bekliyor - Resim: 6

Beklentiler artıyor, kaynaklar sınırlı

Toplumun tüm kesimlerinde gelir artışı beklentisinin yükseldiğini belirten Erdursun, emeklilerin alım gücünün korunmasını, çalışanların ücretlerinin enflasyon karşısında erimemesini, memurların ise refah payı talep ettiğini ifade etti.

6 10
Özgür Erdursun uyardı: İşçi, memur, emekli ve esnafı daha zor günler bekliyor - Resim: 7

Ancak mevcut ekonomik koşulların bu talepleri karşılamayı zorlaştırdığına dikkat çeken Erdursun, “Devletin mali alanı daralıyor” diyerek kamu maliyesi üzerindeki baskıya işaret etti.

7 10
Özgür Erdursun uyardı: İşçi, memur, emekli ve esnafı daha zor günler bekliyor - Resim: 8

Vergi yükü artabilir

Artan harcamalar karşısında kamu gelirlerini artırma ihtiyacının vergi politikalarını öne çıkardığını belirten Erdursun, sahadaki durumu şöyle özetledi:

Esnaf düşük talep ve yüksek maliyetle mücadele ediyor
İşveren finansman ve kur baskısı altında
Kayıtlı ekonomide kalan kesimin vergi yükü artıyor
Erdursun, bu durumu “Devlet daha fazla vergiye ihtiyaç duyuyor ancak ekonomi bu yükü taşıyacak güçte değil” sözleriyle ifade etti.

8 10
Özgür Erdursun uyardı: İşçi, memur, emekli ve esnafı daha zor günler bekliyor - Resim: 9

“Ekonomide üçlü sıkışma yaşanıyor”

Erdursun’a göre mevcut tablo üç temel sorunu ortaya koyuyor:

Rezervler düşüyor, finansal güven zayıflıyor
Borç artıyor, yükümlülükler büyüyor
Gelirler yetersiz, iç talep baskı altında

Bu üçlü yapının hem kamu hem özel sektör hem de hane halkı üzerinde eş zamanlı baskı yarattığını belirten Erdursun, sürecin giderek daha zorlu hale geldiğini vurguladı.

9 10
Özgür Erdursun uyardı: İşçi, memur, emekli ve esnafı daha zor günler bekliyor - Resim: 10

Zor bir dönem kapıda

Önümüzdeki sürece ilişkin de uyarılarda bulunan Erdursun, 2026 ve 2027’nin ilk yarısının ekonomik açıdan zor geçeceğini ifade etti. Olası seçim sürecinin beklentileri artıracağını ancak mevcut şartlarda bu beklentilerin karşılanmasının kolay olmadığını belirtti.

Erdursun, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
“Kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar yüksek. Bu nedenle işçi, memur, emekli, esnaf ve işveren için daha zor günler kapıda.”

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro