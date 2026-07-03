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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 6 aylık enflasyonun sonuncusu açıklandı.

Haziran ayında enflasyon yüzde 0.99 olarak belirlerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.11 olarak duyuruldu.

TÜİK'in 6 aylık hesaplamasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 17,76'lık bir artış ortaya çıktı.

Ancak 16 bin TL'nin altındak kök aylığı olanlar maaşlarına gelecek zam ile maaşları 18 bin 841 bin TL'ye gelecekti. Bu noktada maaşlar en düşük emekli maaşına yaklaşamayacaktı.

Her sene olduğu gibi AK Parti maaşlara ek zam yerine bu sorunu sabitleyerek çözüyor.

AK Parti Meclis'e en düşük emekli aylığını 20 bin TL'ye sabitleyerek 23 bin 552 TL olması yönünde kanun teklifini sundu.

Yasallaşırsa SSK ve Bağ-Kur emeklisinin en düşük maaşı 23 bin 552 TL olacak.

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