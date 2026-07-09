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Bir süredir kulüpsüz olan Emre Mor’un kariyerine Hollanda’da devam etmeye çok yakın olduğu belirtildi.

Voetbal International’ın haberine göre, yaklaşık iki haftadır NEC Nijmegen ile antrenmanlara çıkan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, performansıyla teknik ekibi ikna etmeyi başardı.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME GELİYOR

Haberde, Eredivisie temsilcisinin Emre Mor ile iki yıllık sözleşme imzalama kararı aldığı aktarıldı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

YENİ BİR SAYFA AÇIYOR

Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen Emre Mor, daha önce Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos gibi kulüplerde forma giymişti. NEC Nijmegen’in deneme sürecini olumlu tamamlayan milli futbolcu, transferin resmileşmesi halinde yeniden Eredivisie’de forma giyecek.