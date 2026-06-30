Danimarka'da Nordsjaelland formasıyla çıkış yaptığı dönemde tüm futbolseverleri heyecanlandıran genç yetenek Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde forma giyse de kendisinden beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi.

Bir zamanların 'Altın Çocuğu' Emre Mor şimdi denemelere çıkıyor - Resim : 1

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte boşa düşen 28 yaşındaki Emre Mor kariyerinde büyük bir düşüş yaşasa da yeniden sıçrama yapabileceği bir takım arayışındaydı.

Bir zamanların 'Altın Çocuğu' Emre Mor şimdi denemelere çıkıyor - Resim : 2

DENEME ANTRENMANLARINA ÇIKACAK

Kariyerine hangi kulüpte devam edeceği merak konusu olan Emre Mor'un Hollanda ekibi NEC Nijmegen ile deneme antrenmanlarına katılacağı duyuruldu.

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HOLLANDA LİGİ'NDE TÜRK OYUNCULARLA TARİHİ BAŞARI YAKALAMIŞLARDI

Geçtiğimiz sezon Ahmetcan Kaplan'ın kiralık olarak formasını giydiği ve bir başka milli oyuncu Başar Önal'ın fırtınalar estirdiği NEC Nijmegen Hollanda Ligi'nin 3. sırada bitirerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi bileti almıştı.

Bir zamanların 'Altın Çocuğu' Emre Mor şimdi denemelere çıkıyor - Resim : 4

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten yapılan açıklamada Emre Mor'un 1 Temmuz'dan itibaren takımla birlikte antrenmanlara çıkacağı bildirildi.