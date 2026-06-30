Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Danimarka'da Nordsjaelland formasıyla çıkış yaptığı dönemde tüm futbolseverleri heyecanlandıran genç yetenek Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde forma giyse de kendisinden beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte boşa düşen 28 yaşındaki Emre Mor kariyerinde büyük bir düşüş yaşasa da yeniden sıçrama yapabileceği bir takım arayışındaydı.

DENEME ANTRENMANLARINA ÇIKACAK

Kariyerine hangi kulüpte devam edeceği merak konusu olan Emre Mor'un Hollanda ekibi NEC Nijmegen ile deneme antrenmanlarına katılacağı duyuruldu.

HOLLANDA LİGİ'NDE TÜRK OYUNCULARLA TARİHİ BAŞARI YAKALAMIŞLARDI

Geçtiğimiz sezon Ahmetcan Kaplan'ın kiralık olarak formasını giydiği ve bir başka milli oyuncu Başar Önal'ın fırtınalar estirdiği NEC Nijmegen Hollanda Ligi'nin 3. sırada bitirerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi bileti almıştı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten yapılan açıklamada Emre Mor'un 1 Temmuz'dan itibaren takımla birlikte antrenmanlara çıkacağı bildirildi.