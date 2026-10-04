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Fenerbahçe spor camiasına yakınlığıyla bilinen spor yorumcusu Emre Bol katıldığı yayında TFF ve Galatasaray hakkında söylemlerde bulundu.

"GETİRİN HERKES SUSSUN"

TFF'nin başına aday konuşurken Emre Bol'un sözleri dikkat çekti. Emre Bol: “Fatih Terim’i getirin, herkes sussun! Kimse de bir şey diyemez. Ben de böyle bir düşüncesinin olduğunu duydum.”

YAPI KONUSU

Aynı yayında Galatasaray camiasına yakınlığıyla bilinen Burhan Can Terzi'de vardı. İkili son yıllarda Türk futbolunda en çok tartışılan "yapı" konusu hakkında fikirlerini beyan ettiler.

Emre Bol: “‘Yapı Galatasaray’ı şampiyon yaptı’ diyebilir miyiz? Ben diyemem, Allah’tan korkarım kardeşim. Galatasaray son 4 sezonda en iyi kadroları kurdu, en iyi golcüleri getirdi ve bunun sonucunda şampiyon oldu.”

Burhan Can Terzi: “4 sene üst üste şampiyon oldu ya Galatasaray, ondan önceki senelerde yapı izinde miydi?”

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ KİLOLU GELDI

Burhan Can Terzi, Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna eklenen en yeni isim olan Bitshiabu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Burhan Can Terzi: “Net, birinci ağızdan bilgi: Bitshiabu, Galatasaray’a 102 kilo geldi.”