A Milli Futbol Takımı'nın başında son 6 maçında sadece 1 galibiyet alan Montella son maçında da Belçika milli takımına yenildi. Bu mağlubiyetten sonra istifa sesleri her zamankinden daha da yüksek çıkıyor.
Montella'nın tazminati ne kadar? Kontrat detayları ortaya çıktı
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası için biletlerini ayarladığı günden beri maçlarda sorun yaşayan Montella'nın görevine son verilmesi gündemde. İtalyan teknik direktörün görevine son vermenin maliyetinin ne olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Uluslar Ligi'nde bir sonraki maçımız İtalya'ya karşı ancak bu maç Montella için son olabilir. Kredisinin artık tamamen tükendiği konuşulan teknik direktörün galibiyet dışı bir sonuçta kovulabileceği gündeme oturmuş durumda. Maçın sonucuna göre maç sonrası TFF'de Montella hakkında bir toplantı yapılacağı öne sürülüyor.
2028 yılına kadar kontratı bulunun İtalyan teknik direktörün geleceği hakkında verilecek karar, en geç Salı günü TFF tarafından verilecek. 24 yıl sonra ülkeyi FIFA Dünya Kupası'na götürmeyi başaran teknik direktörün, bu başarıya ulaştığından beri sadece 1 maç kazanması, onun da gruplardan çıkmayı garantilemiş bir ABD takımına karşı olması futbolla ilgilenen herkesin tepkisini çekiyor.
Öte yandan İtalyan teknik adamın Belçika maçı sonrası yaptığı “seviye” açıklaması, gelen tepkilerin dozunu daha da artırmıştı.. Montella "Şöyle bir düşünce var aklımda; A Ligi'nde olmak suç değil, ayrıcalık. Çalışmaya, kendimizi geliştirmeye, en iyisini yapmaya devam etmeliyiz. Futbolcularımızı suçlamıyorum. Futbolda farklı farklı seviyeler vardır, A Ligi de böyle bir seviye!" demişti.
İstifa tezahüratları hakkında da konuşan Montella, "Takımımız birliktelik içinde. Çok önemli eksiklerimiz var. Çok hissediliyor; Hakan, Kenan ve Orkun. Ayrıca Mert Müldür de önemli bir eksik. İlk 11'de başlayan futbolculardan bir tanesi. Şu anki eleştirilere kulak asmak istemiyorum. 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittik. A Ligi'ne bu futbolcularla çıktık. Avrupa Şampiyonası'na bu futbolcularla gittik. 3 günde 1 bu seviyede kendimizi tartıyoruz. Bu da gelecekteki çalışmalar için bir hazırlık." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Ay-yıldızlı ekibe ilkleri yaşatan ancak son dönemdeki tablo nedeniyle görevde kalıp kalmayacağı merak edilen İtalyan teknik adamın sözleşmesinde yer alan tazminat maddesinin ise yalnızca üç maaş olduğu öğrenildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; son yapılan iyileştirmeyle yıllık 2,2 milyon avro alan (aylık maaşı yaklaşık 183 bin euro) Montella ile eğer yollar ayrılırsa yaklaşık 550 bin avro gibi bir bedel ödenecek.