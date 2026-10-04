Montella'nın tazminati ne kadar? Kontrat detayları ortaya çıktı

İstifa tezahüratları hakkında da konuşan Montella, "Takımımız birliktelik içinde. Çok önemli eksiklerimiz var. Çok hissediliyor; Hakan, Kenan ve Orkun. Ayrıca Mert Müldür de önemli bir eksik. İlk 11'de başlayan futbolculardan bir tanesi. Şu anki eleştirilere kulak asmak istemiyorum. 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittik. A Ligi'ne bu futbolcularla çıktık. Avrupa Şampiyonası'na bu futbolcularla gittik. 3 günde 1 bu seviyede kendimizi tartıyoruz. Bu da gelecekteki çalışmalar için bir hazırlık." değerlendirmesinde bulunmuştu.