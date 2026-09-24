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Emniyet Genel Müdürlüğü’nde üst düzey atamaların ardından yeni görev dağılımı yapıldı. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan imzasıyla 24 Eylül’de yayımlanan yazıda, 6 genel müdür yardımcısının sorumlu olacağı başkanlık ve daire başkanlıkları belirlendi.

Yeni dağılıma göre Mustafa Çalışkan, Emrullah Gölcük, Selçuk Doğuş, Ali Karabağ, İsmail Hakkı Günay ve Akif Pektaş farklı birimlerden sorumlu olacak.

4 KRİTİK BİRİM ÇALIŞKAN’A BAĞLANDI

Yeni yapılanmada en dikkat çeken görevlendirmelerden biri Mustafa Çalışkan için yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Özel Harekât Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Çalışkan’ın sorumluluğuna verildi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Çalışkan

ASAYİŞ VE GÜVENLİK GÖLCÜK’ÜN SORUMLULUĞUNDA

Emrullah Gölcük; Asayiş, Güvenlik, Kriminal ile Sosyal Hizmetler ve Sağlık daire başkanlıklarından sorumlu olacak.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emrullah Gölcük

TRAFİK VE KORUMA KARABAĞ’A

Ali Karabağ’ın görev alanında Trafik Başkanlığı ile Koruma, Tanık Koruma ve TBMM Koruma daire başkanlıkları yer aldı.

İsmail Hakkı Günay; Personel Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme ile Siber Suçlarla Mücadele dairelerinden sorumlu olacak. Akif Pektaş’a ise Belge Yönetimi ve Koordinasyon, Destek Hizmetleri, İnşaat-Emlak ve Strateji Geliştirme daireleri bağlandı.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Karabağ

9 BİRİM DOĞRUDAN ALİ FİDAN’A BAĞLI

Yeni görev dağılımıyla Teftiş Kurulu, Özel Güvenlik Denetleme, Polis Akademisi ve İstihbarat başkanlıklarının da aralarında bulunduğu 9 birim doğrudan Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan’a bağlı olarak görev yapacak.

DIŞ İLİŞKİLER VE INTERPOL-EUROPOL DOĞUŞ’A BAĞLANDI

Selçuk Doğuş’un görev alanı da dört birimden oluştu.

Doğuş; Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Havacılık Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığından sorumlu olacak.