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MİT, Emniyet ve Jandarma bünyesindeki veri havuzları ile savcılık kayıtları karşılaştırılarak suça karışan kişilerin tespiti yapılacak.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetme yönündeki kararının ardından ilerleyen, iktidarın Terörsüz Türkiye adını verdiği süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Hazırlanan çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenirken, suç eylemlerine katılanlarla herhangi bir suça karışmayanların hangi yöntemlerle ayrıştırılacağı da netleşti.

Planlamaya göre geçmişte Türkiye'de silahlı faaliyetlerde yer aldıktan sonra Irak'ın kuzeyine geçen, bir bölümü ise Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG yapılanmasına katılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı örgüt mensuplarının hangi eylemlerde doğrudan görev aldığı ayrıntılı biçimde incelenecek. Saldırı planlayıp planlamadıkları, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde bulunup bulunmadıkları ya da talimat vererek eylemleri yönlendirip yönlendirmedikleri; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Terörle Mücadele ile İstihbarat birimlerinin yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak veri havuzundaki kayıtlar esas alınarak belirlenecek.

KURUMLAR EŞ GÜDÜM İÇİNDE ÇALIŞACAK

Silahlı saldırılara ilişkin bilgilerle birlikte olayların yaşandığı illerdeki cumhuriyet başsavcılıklarının UYAP sisteminde bulunan soruşturma dosyaları ve örgüt mensupları hakkında çıkarılan yakalama kararları da ayrıntılı incelemeye tabi tutuldu. Veri tabanındaki parmak izi kayıtları, görüntüler ve eylemlere katıldıktan sonra yakalanan örgüt mensuplarının ifadeleri de değerlendirme kapsamına alınacak.

Kurumların ortak çalışması sonucunda her örgüt mensubunun hangi eylemde yer aldığı tek tek belirlenerek raporlaştırılacak. Bu incelemeler doğrultusunda, Türk Ceza Kanunu'nun silahlı terör örgütü üyeliğini düzenleyen 314/2. maddesi kapsamında kalan kişiler hakkında ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar alınmasının ardından, belirli bir süre denetimli serbestlik uygulanacak ve kademeli biçimde toplumsal yaşama uyum sağlamaları hedeflenecek.