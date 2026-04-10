Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Dairesi’nde görev yapan ve IŞİD ile mücadelede kilit roller üstlenen Emniyet Amiri Birson Ergene’nin yaşamına son vermesi, teşkilatta "mülakat ve torpil" iddialarını alevlendirdi. Yalova’daki IŞİD çatışması gibi kritik dosyaları yürüten Ergene’nin, maddi borçlarını kapatabilmek için yurt dışı misyon koruma sınavına girdiği öğrenildi.

Yazılı sınavda başarı göstermesine rağmen, mülakat aşamasında "torpili olmadığı" gerekçesiyle elendiği iddia edilen Ergene’nin yaşadığı haksızlık duygusuyla hayata veda ettiği belirtiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ise konuya dair sessizliğini koruyor.

SKANDAL İDDİA: "SAKINCALI" İSİMLERE GİZLİ EL DESTEĞİ

Şardan’ın yazısındaki en dikkat çekici iddialardan biri de yurt dışı görevlendirmelerindeki usulsüzlükler oldu. İddiaya göre:

Yurt dışına gönderilecek personel listesinde, "Garson" adlı gizli tanık verilerinde "sakıncalı" olarak fişlenen isimler yer aldı.

İçişleri Bakanlığı’nın bu isimlere direnmesine rağmen, araya giren "gizli bir el" ve siyasi baskılar sonucunda bu kişiler kararnameye eklendi.

Liyakatli isimler elenirken, şaibeli isimlerin ödüllendirildiği bu süreç, teşkilat içindeki adalet duygusunu derinden sarstı.

POLİS NE İSTİYOR? "PANSUMAN DEĞİL, KALICI ÇÖZÜM"

Teşkilat mensupları, sadece yıldönümlerinde hatırlanmak yerine 3201 Sayılı Polis Meslek Yasası’nda iyileştirme bekliyor. Sosyal medya üzerinden siyasete seslenen polislerin temel talepleri şunlar:

Çalışma saatlerinin "12/36" çalışma sisteminin yasal güvenceye alınması.

Mesai ücretlerinin aylık 160 saat üzerindeki görevler ve etkinlikler (maç, konser, miting) için ek ücret ödenmesi.

6 bin 800 lira olan fazla çalışma ücretinin 30 bin liraya çıkarılması.

"BÜTÇE OLANAKLARI" ENGELİ VE MECLİS REDDİ

Polisin bu insani talepleri her gündeme geldiğinde "bütçe yetersizliği" gerekçesiyle karşılaşıyor. Son olarak TBMM’de muhalefetin sunduğu "Polis Sorunlarını Araştırma Komisyonu" kurulması önergesi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Şardan, 40 yıldır takip ettiği teşkilatta sorunların "nasırlaştığını" ve çözümün günübirlik müdahalelerle mümkün olmadığını da vurguladı.