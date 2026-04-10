LDP eski Genel Başkanı Cem Toker YENİÇAĞ'a konuştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Toker, AK Parti'nin halktan koptuğunu, CHP'nin ise AK Parti kalelerinde miting yaparak doğru bir hamle yaptığını belirtti. Özel'in ara seçim için DEM'i ikna edemediğini söyleyen Toker, "Son karar Çağlayan Adliyesi'nde değil, toplumun vicdanında verilecek" dedi.

Toker'in açıklamaları şöyle:

"OPERASYONLARIN AYNI GÜNE DENK GELMESİ TESADÜF DEĞİL"

Uyuşturucu operasyonları ve belediye operasyonlarının aynı günde, aynı zamanda olması, cambaza bak politikası gibi. Alınan kişiler toplumun yakından tanıdığı isimler. Dikkati oraya çekip CHP operasyonlarını arka planda bırakmaya yönelik bir çalışma. Ama bunların hiçbir faydası olmuyor.

"AKP'Lİ ÜST DÜZEY İSİMLER DE BU DAVAYI SİYASİ GÖRÜYOR"

AKP'lilerin büyük bir çoğunluğu da dahil, yani sokaktaki AKP'li de, AKP'de görev almış üst düzey isimler, Hüseyin Çelik, Bülent Arınç,, Şamil tayyar, Abdurrahman Dilipak gibi isimler de CHP operasyonlarını siyasi operasyon olarak değerlendiriyorlar. Yabancı basın da bu davayı AKP'nin, sandıkta en güçlü rakibinin önünü kesmek için hukuku kullandığı algısı var.

"SON KARAR ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE DEĞİL, MİLLETİN VİCDANINDA VERİLECEK"

Tamamen CHP'yi toplumda itibarsızlaştırma çabası. Bu operasyonlar zincirin birer halkısı. Bakın asıl mesele şu. Ekrem İmamoğlu, 1 yılı aşkın süredir hapiste. Anketlere bakıyorsunuz, İmamoğlu hala Erdoğan'ın önünde anketlerde. Hala Erdoğan'ı yenebiliyor. Bu davanın TRT'den yayınlanmaması bile çok şey anlatıyor. Adaletin kılıcı var ya kadının elinde, gözleri bağlı. O bağ çözülmüş artık. Karşısına gelen muhalif mi iktidar partisinden mi ona bakıyorlar artık. Bunun artık toplumda alıcısı yok. Son karar Çağlayan Adliyesi'nde değil, sandıkta toplumun vicdanında verilecek.

"İBB İDDİANAMESİ ÇÜRÜYOR"

4 bin sayfalık iddianame yayımlandığında bu iddianameyi yapay zekaya sorduk. Hukukçu gözüyle değerlendirdi. Yapay zeka, bütün delilleri, ifadeleri inceledi ve bu davadan İmamoğlu'na mahkumiyet çıkmaz dedi. Baktığınızda gelişmeler de bu yönde ilerliyor. İddianame çürüyor, deliller boşa çıkıyor, parçalar yerine oturmuyor. İşin kötü tarafı bunların çürüdüğünü toplumun çok az bir kısmı biliyor.

CHP, Anadolu insanına erişememe sorununu artık aşıyor. Medya yüzde 95 iktidarın kontrolünde. Kalan yüzde 5'in üstünde de RTÜK'ün kılıcı sallanıyor. Burada CHP'nin yaptığı çok değerli bir hamle var. Kendi kalelerinde, işte Beşiktaş'ta falan kendi kalesinde yapmıyor. Ama AKP'nin Anadolu'daki kalesi denilen yerleri millet dolduruyor. AKP seçmeninin kafasında soru işareti yaratmaya başladı. CHP'nin mitinglerden sonra anket yaptırıp oy oranlarını test etmesi lazım.

"AKP ARABADAN İNİP HALKA KARIŞAMIYOR"

Özgür Özel insan üstü bir çaba gösteriyor. Evinde oturup ailesiyle vakit geçiremiyor adam. 1 buçuk senedir sürekli sokaklarda. Esnafın arasına karışmalı CHP'li milletvekilleri. AKP milletvekilleri esnafın arasına, halkın arasına karışamıyor. AKP'li Şamil Tayyar ne diyor? Lüks arabanın içinden vatandaşa el sallayarak vatandaşa ulaşamayız diyor. Arabadan inemiyor AKP'liler. Halkın arasına karışamıyor. AKP de bunun nedenini düşünsün bakalım.

"SİZ DE ERDOĞAN OLSANIZ SİZ DE SEÇİM İSTEMEZSİNİZ"

Meclis aritmetiği iktidar ve onun küçük ortağının elinde. CHP ara seçim için DEM'i de ikna edemedi. Siz de Erdoğan olsanız, anketleri görseniz, oy oranlarınızın düşüklüğünü görseniz, oyların artmadığını görseniz bu şartlar da erken seçime de ara seçime de gitmezsiniz. CHP, her şeyden önce seçim güvenliğine öncelik vermeli şuan. Türkiye'de öyle bir YSK var ki; "Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu" diyip seçim yenileyen, yasa açık olmasına rağmen 2,5 milyon mühürsüz oyu geçerli sayan bir YSK'nın yönetiminde bir seçim yapılacağı için tedbirlerin ona göre alınması lazım.

"KİLİT PARTİ DEM"

Erken, ara veya genle seçim... Kilit parti burada DEM olacak. DEM de kafayı bu çözüm sürecine takmış. Komisyondan ne koparabilirim derdinde. Yeni Anayasa derdinde. Burada AKP'nin de CHP'nin de işi zor. Hem Kürt seçmeni ürkütmeyecek, hem de milliyetçi muhafazakar seçmeni kendilerinden kaçırmayacak bir politika üretmeleri lazım. Bu da siyasi mühendislik gerektiriyor. Eninde sonunda bu yeni Anayasa tartışması gelecek. Öcalan'a, PKK'ya ve DEM'e verilen tavizler ve taleplere karşılık verileceği zaman sadece CHP değil, AKP ve MHP nerede duracaklar asıl önemli olan o. Türk milletinden, DEM'e, PKK'ya, Öcalan'a taviz verip destek alamazsın.

"EKONOMİK KRİZ YOK YÖNETİM KRİZİ VAR"

CHP'nin halka şunu anlatması lazım. 3 tarafı denizlerle kaplı, jeopolitik olarak çok güçlü, dünyanın en büyük ekonomileri arasında bir köprü... Böyle bir enflasyonu ben yaşatacağım bu ülkeye deseniz yaşatamazsınız. Sahra çölündeki Moritanya gibi ülkelerde gıda enflasyonu tek haneli. Bunları millete anlatmak lazım. Ve biz Türkiye'de bu krizin ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Bunu bilmiyorsak, burada ekonomik kriz yok, yönetim krizi var demektir.

"ONALARI İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ DİYEN ZİHNİYET YÖNETMİYOR"

Avrupa ülkelerinin savaşın getirdiği ek maliyeti vatandaşlarına yansıtmaması, Türkiye'nin ise yansıtması konusunda şöyle bir zihniyet farkı var: O ülkeleri "İtibardan tasarruf olmaz" diyen zihniyet yönetmiyor. Bu günleri konuşmadan önce bütçe açıklarını konuşmamız lazım. Bunu sorgulamamız lazım. Bu devasa harcamalara milletin vekilleri nasıl evet diyorlar. Şimşek kamuda tasarruf, disiplin ve yapısal reform der. Bana bir Allah'ın kulu gösteremez Türkiye'de yapısal reform. Mehmet Şimşek, bu kadar tasarruftan söz ederken, 24 milyon liraya tuvalet tadilatı yaptı. 24 milyon... Önce bunları anlatsınlar millete. Bu zihniyet değişmedikçe Türkiye'de ekonomi düzelmeyecek.