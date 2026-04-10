Tük Hava Yolları'nda kritik görev değişiklikleri yaşandı. THY Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın yerine Mehmet Şeker atandı. THY Genel Müdürlüğü'ne Bilal Ekşi'nin yerine Ahmet Olmuştur getirildi.

'KURUMSAL HEDEF' DENİLDİ

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, şirketin kurumsal hedefleri doğrultusunda yapılan atamalarla, yönetim kurulu ve genel müdürlük makamlarında yeni isimler görevlendirildi.

Şirket bünyesinde uzun yıllardır finans, hazine ve yatırımcı ilişkileri gibi kritik alanlarda yöneticilik yapan Prof. Dr. Murat Şeker, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak atandı.

Gerçekleştirilen bu yönetim değişikliği kapsamında, Ahmet Olmuştur Türk Hava Yolları Genel Müdürü (CEO) olarak görevlendirildi.

TÜRK HAVA YOLLARI YÖNETİM KURULU VE İCRA KOMİTESİ BAŞKANI PROF. DR. MURAT ŞEKER KİMDİR?

Prof. Dr. Murat Şeker, 2000 yılında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu, Sabancı Üniversitesi'nde Ekonomi Yüksek Lisans derecesini ve Minnesota Üniversitesi'nde ekonomi alanında doktora derecesini aldı.

Kariyerine uluslararası arenada önemli görevlerle devam eden Prof. Dr. Şeker, 2008-2013 yılları arasında Dünya Bankası'nda ekonomist olarak görev yaptı, gelişmekte olan ülkelerde inovasyon, girişimcilik, uluslararası ticaret ve büyüme alanlarında birçok projede yer aldı, politika raporları ve akademik çalışmalar gerçekleştirdi.