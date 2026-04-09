Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Türk Milleti Toplantısı’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, CHP'nin Ankara il başkanı gözaltına alınmasına sert çıkarak "Davet ederler kalkar gider ifadesini verir. Adalet sistemi bu şekilde kullanılmalalı." ifadelerini kullandı.

İktidara İsrail ve NATO uyarısında bulunan Özdağ, Karadeniz'i de adres gösterdi.

Ümit Özdağ'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

-Mehmet Şimşek'in açıklamalarına bakarsak mokro ekonomi kurulmuş. Ev sahipleriniz kiraları indirdi mi? Eğer öyle değilse Şimşek'e bir telgraf çekin.

"60 MİLYAR DOLAR BİR KAYIP YAŞANMIŞ"

-Merkez Bankası rezervleri buharlaştı. Bunlar ekonomik dar boğazın sebebi. Şimşek Londra'da güzelleme yapıyor ama brüt rezervler geriledi. 60 milyar dolar bir kayıp yaşanmış. Bir bölümünde de savaşın etkisi bile yok.

-3 yıl boyunca Türk milletinin sırtına yüklenen paralar Londralı tefecilere gitmiş. Siz yine oraya gidip para arıyorsunuz.

-Zincirleme iflaslar geliyor. Kur baskısı ihracatçının üretimini felç etmiş durumunda. İş dünyasından yoğun şikayetler geliyor. Dün de Konya'da Ziraat fuarındaydık. Çiftçilerle görüştük. "Biz böyle rekabet edemiyoruz" diyorlar. İhracat yüzde 6,9 düşüşle kan kaybediyor. Dış ticaret açığı rekorla yüzde 56.6 attı.

"ÜRETİM BATIYOR"

-Üretim yapsa da satamadığı için Türk firmaları işsizlik furyasının ortaya çıkmasına neden olur. Fabrikalar üretimi durduruyor arkadaşlar. Üretim batıyor. Şimşek Polyannacılık oynuyor.

"ZAMLARI GİZLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

-Her şeye devlet eliyle zam yapılırken TÜİK milletle dalga geçen açıklamalar yapıyor. Mart ayı enflasyonuna göre aylık enflasyon 1,94 artmış. Mümkün mü? Tabi ki değil. Amaç ücretlere az zam yapmak. O yüzden az artış gösteriyorlar enflasyonu. Zamları gizlemeye çalışıyorlar. Ama millet ne ödediğini iyi biliyor.

-Erdoğan "Tuna 1 kuyusunda doğalgaz keşfedildi" diye müjde vermişti. Benzer müjdeleri Akdeniz'den de bekliyoruz demişti. Keşke öyle olsaydı. Karadeniz'de gaz keşke kullanabileceğimiz gaz olsaydı ama olmadığı ortaya çıktı.

"ELEKTRİKTE DAĞITIM BEDELİ NEDEN ARTIYOR?"

-"Artık gaz patronu olduk diyenleri unutmadık" Vatandaşla dalga geçtiler. 4 kişilik ailenin elektrik faturası 745 TL'ye yükseldi. Dağıtım bedeli yüzde 880 artmış. Budan bakana soruyorum.

-Elektrik faturalarındaki dağıtım bedelinin artmasının sebebi ne? Burda yeni bir rant mı oluşturuyorsunuz? Müjdesini verdiğiniz Karadeniz ve Akdeniz gazına ne oldu?

-Sistemin sürdürülebilirliği sahadaki ağır hasarın kabul edilerek doğru tedavi ile mümkün. Çözüm planlı bir karma ekonomiden geçiyor.

-ABD ve İsrail'in saldırıları İran halkının onurlu gücüne çarparak büyük ölçüde püskürtüldü. Ort Doğu'da son on yılda çıkan savaşların altından Netanyahu çıkmaktadır. İsrail tek başına İran ile karşılaşsaydı alacağı yenilgi çok daha ağır olacaktı. İsrail'in gücünün kırılması bölgemiz açısından önemlidir. Bu durum Kalkınma projelerinin önünü açacaktır.

"ORTA DOĞU KALKINMA PROJESİ BAŞLATMA ZAMANI GELDİ"

-Hükümetin bir Orta Doğu kalkınma projesi başlatma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Tarım, hayvancılık ve teknoloji alanında Türkiye önderliğinde projeler başlatılmaldır.

-Artık herkesi aklını başına alma zamanıdır. Geniş kapsamlı bir ekonomik kalkınma hamlesinin zamanıdır. Şii- Sünni ayrımı yapmamak gerekir. İsrail çevresine kan ve gözyaşı saçan, işgal politikaları ile dışarıdan kışkırtma politikalarıyla bölgeyi ateşe atan bir zihniyet tarafından yönetilmektedir. Böyle bir kalkında projesinde de iktidara destek vereceğimizi söylüyoruz.

-15 Aralık 2025'te Karadeniz'de Türkiye'ye gelen bir İHA keşif yaptı. Uçuşlar durduruldu. İHA Erdoğan'ın konuştuğu bölgeye kadar geldi. Kendi semalarımızı böyle mi koruyoruz.

"TÜRKİYE'NİN YÜKSEK İRTİFA SANUMASI NATO'YA EMANET"

-Türkiye'nin yüksek irtifa sanuması NATO'ya emanet. Türkiye böyle norm üreten bir ülke olamaz. Tekrar uyarıyoruz. İsrail'in yanında oturup savunma sanayilerimizi ovaların ortasında yapamayız. Karadeniz'deki dağların altına taşımak zorundayız.

"KEŞKE TÜRK BAYRAĞI DA OLSAYDI"

-Hakan Fidan, Zelenski ile görüştü. Keşke Şam'daki toplantıda Ukrayna ve Suriye bayrakları asılı iken Türk bayrakları da aslılsaydı. Zelenski Şam'a neyi kurtarmaya geldi?

"POLİS SİYASİ MOBBİNGE MARUZ BIRAKILIYOR"

-Polisler için yeni yasalara ihtiyaçlar var. Polisin çalışma şartları iyileştirilmeli. Lojman sayıları artırılmalı. Polis ihmal ediliyor. Polis siyasi mobbinge maruz bırakılıyor.

SORU- CEVAP

CHP Ankara il başkanı Ümit Erkol gözaltına alınması?

Ümit Özdağ: CHP'nin Ankara il başkanı gözaltına alınmak zorunda değil. Davet ederler kalkar gider ifadesini verir. Adalet sistemi bu şekilde kullanılmalalı. Naden polisle gözaltına aldırıyorsunuz? Bir aşağılama söz konusu. Toplumda bu şekilde bakmıyor. Öyle olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz.