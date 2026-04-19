İzmir’in Menemen ilçesinde kendine has aroması ve uzun raf ömrüyle ün salan Emiralem çileği, bu yıl üretim sezonuna zorlu ama bereketli bir başlangıç yaptı. Şubat ve Mart aylarında etkili olan aşırı yağışlar ile mevsim normallerinin altındaki hava sıcaklıkları hasadı yaklaşık 15 gün geciktirdi. Ancak doğanın sunduğu bu bol su, meyve kalitesini ve rekolteyi artırarak üreticiye bayram ettirdi.

ZORLU BAŞLANGIÇ, BEREKETLİ SONUÇ

Normal şartlarda Nisan ayının ilk haftasında başlayan açık tarım hasadı, bu yıl serin havaların etkisiyle Nisan ortasına sarktı. Üreticiler, günün ilk ışıklarıyla tarlalara girerek hassas bir çalışma yürütüyor. Sweet Charlie, Rubygem, Camarosa, Fortuna ve Monterey gibi popüler çeşitlerin yetiştirildiği bölgede, meyveler zarar görmemesi için tek tek, özenle toplanıyor.



RAKAMLARLA EMİRALEM ÜRETİMİ

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, bölgedeki üretim potansiyeline dikkat çekerek şu verileri paylaştı:

Toplam üretim alanı: İzmir genelinde yaklaşık 4.700 dekar.

Genel Rekolte: 16.000 ton ürün.

Emiralem'in payı: İzmir üretiminin yüzde 43'ü (Yaklaşık 7.000 ton).

Ekonomik katkı: 220 üretici ile bölge ekonomisine 500 milyon liranın üzerinde gelir.

"Süreç gecikti ama rekolte eksilmedi." diyen Akdoğan, gecikmeye rağmen verimlilik açısından son yılların en iyi dönemlerinden birinin yaşandığını vurguladı.





ÜRETİCİ FİYATTAN MEMNUN

Hasadın gecikmesine rağmen ürünün tarlada kalmadığını belirten yerel üreticilerden Yüksel Özçelik, çilek üretiminin diğer tarım ürünlerine göre daha kârlı olduğunu ifade etti. Özçelik, güncel durumu şu sözlerle özetledi:

"Yağışlar hasadı 15 gün erteledi ama verimi artırdı. Şu an kilosunu 100-120 TL bandında satıyoruz. Pazarlama sorunumuz yok, alıcısı hazır. Bu yıl verim bizi gerçekten kurtarıyor."



NEREYE GİDİYOR?

Özenle toplanan Emiralem çilekleri, soğuk zincir ve hızlı lojistikle başta sebze-meyve halleri olmak üzere doğrudan büyük market zincirlerine ve semt pazarlarına ulaştırılıyor. İnce kabuğu ve dayanıklı yapısı sayesinde iç pazarda yoğun talep gören çilekler, hem sofraları süslüyor hem de bölge halkının en önemli geçim kaynağı olmayı sürdürüyor.