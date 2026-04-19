Tarımdaki maliyet krizi ve borç sarmalı, Niğde’nin çilek tarlalarında bir kez daha gün yüzüne çıktı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e dert yanan üreticiler; artan fide, mazot ve gübre fiyatları karşısında pes etme noktasına geldiklerini, borç kartlarıyla ayakta durmaya çalıştıklarını anlattı.

"ÇİFTÇİ ARTIK KAZANMAK DEĞİL, AYAKTA KALMAK İÇİN SAVAŞIYOR"

Sektördeki borç yüküne dikkat çeken Gürer, çiftçinin banka ve finans kuruluşlarına olan toplam borcunun 1 trilyon 500 milyar lirayı bulduğunu belirtti. İktidarın tarım politikalarını eleştiren Gürer, şu ifadeleri kullandı:

"Çiftçi borçla üretim yapıyor; bankalar adeta tarlanın ortağı olmuş durumda. Üretici kazanmayı çoktan bıraktı, sadece elindekini kaybetmemeye çalışıyor. Haciz korkusuyla yaşayan çiftçi, traktörü veya tarlası giderse tamamen ortada kalacak. İktidar ise bu çöküşü sadece izlemekle yetiniyor."

"GEÇEN YIL 34’TÜ, ŞİMDİ 60!"

Bölgedeki çilek üreticisi Ali Kirazcı, yaşadıkları çıkmazı rakamlarla özetledi. Geçen yıl 8 lira olan fidenin bu yıl 10 liraya çıktığını, maliyetlerin ise ikiye katlandığını belirten Kirazcı, "Geçen sene ortalamayı 34 lira ile kapatıyordum, bu yıl maliyet şimdiden 60 liraya dayandı. Mazotun hakkından gelemiyoruz. Eskiden tarlam elimden gitti, şimdi kredi kullanmadan ayakta durmaya çalışıyorum ama mümkün değil. Bu işi ya devredeceğim ya da bırakacağım" diyerek isyan etti.

Üretimin içinden gelen Hacı Kirazcı ise tarımda çeşitliliğin de çare olmadığını ifade etti. Daha önce zarar ettiği için 290 kiraz ve 300 şeftali ağacını sökmek zorunda kaldığını anlatan Kirazcı, "Kirazı, şeftaliyi söktüm çileğe döndüm ama burada da kazanç yok. Ailenin tüm fertleri tarlada çalışıyoruz, yine de karşılığını alamıyoruz. Böyle giderse çileği de sökeceğiz" diye konuştu.

"YATA VAR, ÇİFTÇİYE YOK!"

Üreticiler, maliyetlerin düşürülmesi için acil destek beklediklerini vurgulayarak; yatlarda kullanılan düşük fiyatlı mazotun kendilerine de verilmesini ve gübreye sübvansiyon uygulanmasını talep etti.

Gürer ise açıklamasını şu çağrıyla tamamladı:

"Üretici desteklenmezse maliyetler düşmez; maliyetler düşmezse vatandaş uygun fiyata ürün bulamaz. Tarımda çözülmeyi durdurmak için iktidar seyirci kalmaktan vazgeçmelidir."