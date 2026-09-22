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Kaynak: AA / İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, ABD’nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor.

Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio’nun eşi Fatima Maada Bio ile Türkevi’nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da hazır bulundu.

ORTAK GÜNDEMDE ÇEVRE VE EĞİTİM VARDI

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, paylaşımında Fatima Maada Bio ile Türkevi’nde buluştuklarını belirterek, “Çevre, eğitim, kadın ve çocukların esenliği başta olmak üzere ortak hassasiyet taşıdığımız pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

Fatima Maada Bio, Sierra Leone Devlet Başkanı’nın eşi olmasının yanı sıra Kalkınma İçin Afrika Devlet Başkanları Eşleri Teşkilatı Başkanı olarak görev yapıyor.